《中国报摘》--其他报纸重要消息6月15日

**上海证券报**

--日前，新加坡富时中国A50期指6月合约持仓量持续增加至逾50万张，有市场声音称对冲基金正准备单边赌空获利。但经梳理数据发现，A50期货持仓量增加属正常现象。目前A50期货持仓量正常，主力合约多空力量旗鼓相当。

--据悉，保监会拟在全国范围内启动有关互联网保险领域的风险专项整治。具体将分为摸底排查、查处整改、总结报告三个阶段，排查重点锁定人身险、财产险和非法经营等几大分领域。

--周一(13日)股市大跌，将不少分级B推向折价边缘。分析人士指出，如果看好后市，分级基金不失为抄底利器。但由于不少分级B接近下折边缘，近期操作需要回避。

--停牌将近四个月的恒基达鑫 重组草案包括重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让、募集配套资金等四部分。重组后，恒基达鑫将持有威高骨科100%股权，交易价格60.6亿元人民币，公司大股东将变为威高股份 。

**证券时报**

--*ST济柴 重组标的涉及中石油集团的金融板块业务，中石旗下的昆仑信托涵盖其中。至此今年以来已有四家信托公司曲线上市路径曝光。

--移动金融综合服务集团麦子金服联合艾瑞咨询日前发布报告预计，到2019年中国互联网消费金融市场规模或将达到3.3万亿元。

--天相投顾数据显示，截至6月13日，今年以来基金共分红555次，合计分红金额818.61亿元，明显超过去年同期。

**人民日报**

--未来五年，国开行 将安排不低于1.5万亿元融资总量，精准支持贫困地区基础设施、易地扶贫搬迁、特色产业发展、教育卫生改善等领域。

**21世纪经济报道**

--Insight投资管理(环球)有限公司发行的六只产品，完成了银行间债券市场准入备案，正式成为中国境内银行间债券市场的成员。

**金融时报**

--由京津冀三方国有股东作为主要发起人，参与发起设立的“京津冀协同票据交易中心”已获批成立，预计将于今年9月正式对外运营。

--山西省金融办出台细则，从保规模、争增量、扩直融、优结构、盘存量、促创新、压不良七个方面，对金融支持煤炭供给侧改革提出了具体要求。(完)