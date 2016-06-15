路透基点：禹洲地产寻求3亿美元贷款--TRLPC

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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路透香港6月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的开发商禹洲地产正寻求3亿美元贷款。
据一名消息人士称，该公司正自行安排这笔交易，贷款期限为3.5年。
禹洲地产前次光顾贷款市场是在去年7月份，当时希望筹措7亿港元(9,000万美元)的三年期定期贷款，该贷款最高综合收益为654个基点，利率为加码570个基点，平均期限为2.65年。但据消息人士称，该交易并未实现。
2013年4月禹洲地产签下了1.02亿美元的三年期贷款，该交易由汇丰牵头，贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码575个基点。
禹洲地产总部在福建厦门。(完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)
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