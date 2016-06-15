路透基点：禹洲地产寻求3亿美元贷款--TRLPC

路透香港6月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市的开发商禹洲地产正寻求3亿美元贷款。

据一名消息人士称，该公司正自行安排这笔交易，贷款期限为3.5年。

禹洲地产前次光顾贷款市场是在去年7月份，当时希望筹措7亿港元(9,000万美元)的三年期定期贷款，该贷款最高综合收益为654个基点，利率为加码570个基点，平均期限为2.65年。但据消息人士称，该交易并未实现。

2013年4月禹洲地产签下了1.02亿美元的三年期贷款，该交易由汇丰牵头，贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码575个基点。