中国个股：恒基达鑫拟资产置换及增发收购威高骨科，威高股份成大股东

路透上海6月15日 - 中国珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 周二晚公告称，拟透过资产置换及增发股份方式收购威高骨科100%股权，威高骨科控股股东威高股份 将成恒基达鑫第一大股东。

另外，恒基达鑫还将向威高股份及杨志军等多位自然人增发股份筹集至多12亿元人民币的配套资金，用于威高骨科项目建设和支付中介机构费用，每股增发价格为10.09元。

重组具体方案为：恒基达鑫将现有的散装液体石油化工品的码头装卸、仓储、驳运中转、管道运输及保税仓储业务置出，作价12.18亿元，资产接收方为威高股份旗下威高物流。置入的威高骨科估值为60.6亿元，置换差额部分恒基达鑫向威高股份等增发股份，增发价格亦为10.09元。

威高股份等业绩承诺人承诺威高骨科2016-2018年三年净利不低于3.08亿元、3.74亿元和4.69亿元，若实际盈利数低于承诺，恒基达鑫将以1元价格回购威高股份等出让人拥有的相应股份数。

恒基达鑫现有第一大股东实友化工拟向威高股份转让7,030万股，作价为14.19亿元，威高股份以其持有的威高物流100%股权作为支付对价，威高物流除持有此次置出资产后，还拥有至少2亿元货币资金。这意味着，经过一番资本运作后，恒基达鑫原有资产又回落到原大股东手中。

威高股份在周三早晨公告中指出，此次交易，不仅使公司有机会变现威高骨科的投资价值，亦令威高骨科建立一个独立集资平台，并扩大品牌影响力。

转让完成后，实友化工仍持有恒基达鑫4,672万股，占后者扩大后股本的5.38%。在增发股份完成后，威高股份及其一致行动人将持有恒基达鑫60.52%股权，构成借壳上市。上市公司主业变成盈利能力较强的骨科医疗器械的研发、生产和销售业务。

威高股份主业为医用高分子材料、体外循环及血液处理设备、一次性医疗器械等医疗设备，其大股东除了发起人威高集团外，还有美敦力 旗下美敦力控股（瑞士）公司。