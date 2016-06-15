《全球主要国家债券发行预告》--6月15日-6月22日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 6/15 日本 标售三个月期贴现国库券 6/15 日本 标售12个月期贴现国库券 6/15 葡萄牙 标售国库券 6/15 德国 标售10年期联邦债券 6/16 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债券 6/16 西班牙 标售公债 6/17 日本 加强流动性标售 6/20 法国 标售国库券(BTF) 6/21 日本 加强流动性标售 6/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 6/22 美国 发售两年期浮息债券 6/22 德国 标售30年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 孙国玉；审校 王兴亚)