《中国已公布新股发行上市日程表》--6月15日

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 6/15 深 盛 讯 达 300518 2,334 22.22 22.68 广发证券 6/17 6/16 沪 合诚股份 732909 2,500 *10.55 *21.00 民生证券 6/20 6/17 沪 哈森股份 732958 5,436 -- -- 长江证券 6/21 6/20 深 洪汇新材 002802 2,700 -- -- 东兴证券 6/22 6/21 沪 新 宏 泰 732016 3,705 -- -- 东海证券 6/23 6/22 沪 玲珑轮胎 780966 20,000 -- -- 安信证券 6/24 *7/7 深 海波重科 300517 2,560 *10.04 *22.97 长江证券 7/11 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 6/15 沪 小康股份 14,250 5.81 18.19 中信建投 -- 深 新光药业 2,000 12.20 8.26 太 平 洋 -- 深 微光股份 1,472 19.51 15.24 西南证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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