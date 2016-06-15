国际油市：美国原油跌至三周低点，受累库存增加及英退疑虑

标题新闻：英国首相特雷莎梅将参加2月3日在马耳他举行的欧盟领导人非正式峰会-首相发言人
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美国石油协会(API)数据显示，6月10日当周，美国原油库存增长120万桶，至5.367亿桶，分析师预期为减少230万桶。
但英国即将来临的公投对从外汇到债券等各个市场都产生了影响，在最新民调显示“脱欧”阵营占据上风之后，周二德国公债收益率首次跌破零。
英国颇具影响的太阳报也站出来支持脱欧。
如果英国投票退出欧盟，投资者担心欧盟可能滑入衰退，并影响到石油需求。
国际能源署(IEA)周二表示，在一系列生产意外中断事件后，2016年下半年原油供应和需求将趋于平衡，但明年上半年油市料回到过剩状态。
熟悉伊朗原油出口计划的消息人士表示，伊朗6月原油出口有望触及近四年半高位，因对欧洲的出口恢复至接近制裁前水准。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/李春喜; 审校 龚芳/戴素萍)
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1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。