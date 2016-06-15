期货日报：中国期指总持仓下降，短期谨慎为宜

昨日沪深两市低开，随后弱势振荡整理，最终收红，两市成交量较之前大幅萎缩，资金避险情绪升温。期指各合约相较现货表现均较弱，其中IC和IF所有合约均收跌，随着交割日的临近，IF和IH当月合约贴水幅度收敛，而IC当月合约有所扩大，IH1606、IF1606以及IC1606的贴水幅度分别为11.2、25.58、39.36。