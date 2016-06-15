期货日报：中国期指总持仓下降，短期谨慎为宜

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自6月15日的《期货日报》：
昨日沪深两市低开，随后弱势振荡整理，最终收红，两市成交量较之前大幅萎缩，资金避险情绪升温。期指各合约相较现货表现均较弱，其中IC和IF所有合约均收跌，随着交割日的临近，IF和IH当月合约贴水幅度收敛，而IC当月合约有所扩大，IH1606、IF1606以及IC1606的贴水幅度分别为11.2、25.58、39.36。
综合而言，投资者的情绪普遍较为谨慎，短期静待风险事件落地，谨慎为宜。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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