《汇市简讯》澳元/美元承压，受澳元/日圆抛盘影响

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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* 澳元/美元再次跌至0.7340下方，受澳元/日圆抛盘打压
* 日股日经指数盘初开低约0.5%，MSCI明晟未纳入中国A股打压冒险意愿
* 支撑位在0.7325/30，这分别为昨日低点和0.7145/0.7505走势的50%回档位
* 若跌破0.7325，将下看该波走势的61.8%回档位0.7282
(完)
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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