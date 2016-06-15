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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 09:00 BJT

《汇市简讯》澳元/美元承压，受澳元/日圆抛盘影响

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* 澳元/美元再次跌至0.7340下方，受澳元/日圆抛盘打压

* 日股日经指数盘初开低约0.5%，MSCI明晟未纳入中国A股打压冒险意愿

* 支撑位在0.7325/30，这分别为昨日低点和0.7145/0.7505走势的50%回档位

* 若跌破0.7325，将下看该波走势的61.8%回档位0.7282

(完)

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