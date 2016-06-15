瑞达期货：郑糖多头主导，大连豆粕短期修正

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自6月15日的《期货日报》：
白糖1609合约近期呈振荡上行走势。目前在5800元/吨受阻出现整理，但成交明显萎缩，5730元/吨附近有明显买盘支撑。布林通道开口出现扩张，期货价格紧贴上轨运行，说明多头占据主导，预计后期仍维持振荡上行。操作上，5700元/吨附近买入，以5650元/吨为止损，短期目标5850元/吨。
豆粕1609合约周二出现冲高回落，总体持仓量大幅下降，前期多头有获利回吐迹象，这主要是因为短期价格快速走高过度偏离短期均线，而形成调整修正。但威廉指标仍处于极多区域运行，说明总体上仍是多头占据主导。操作上，背靠10日均线买多，滚动操作。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选