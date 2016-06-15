瑞达期货：郑糖多头主导，大连豆粕短期修正

以下内容节选自6月15日的《期货日报》：

白糖1609合约近期呈振荡上行走势。目前在5800元/吨受阻出现整理，但成交明显萎缩，5730元/吨附近有明显买盘支撑。布林通道开口出现扩张，期货价格紧贴上轨运行，说明多头占据主导，预计后期仍维持振荡上行。操作上，5700元/吨附近买入，以5650元/吨为止损，短期目标5850元/吨。

豆粕1609合约周二出现冲高回落，总体持仓量大幅下降，前期多头有获利回吐迹象，这主要是因为短期价格快速走高过度偏离短期均线，而形成调整修正。但威廉指标仍处于极多区域运行，说明总体上仍是多头占据主导。操作上，背靠10日均线买多，滚动操作。(完)

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