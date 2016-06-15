国泰君安期货：贵金属进入熊牛换档阶段

6月，尤其是国内端午节休市期间，贵金属已经重启涨势，黄金表现强于白银。从端午节后几个交易日的走势来看，黄金、白银涨势均有所放缓，短期遭遇一定的技术性调整。而中期来看，我们认为，贵金属已经进入熊牛换挡阶段，尽管目前唱多牛市仍显偏早，但金银大势正趋向扭转，目前的反弹可能仅仅只是一个开端。短期操作上关注金银上方速阻线压力，中期维持逢回调买入思路。

外盘黄金已经上破1/3速阻线，而白银仍受此压力，若后期确认突破，预计上行趋势将更加明确。不过，当前位置亦有可能再次遭遇短时技术上的调整。国内盘面沪金、沪银主力合约表现更甚于外盘，在近日人民币贬值驱动下，国内盘面更显坚挺。上周金银主力持仓均呈现空头减仓，本周伊始高开补涨之后，有一定的多头增仓。不过，需要注意的是，如果外盘遭遇短时的回调压力，国内盘亦将受到拖累，(完)