中银国际：上期所螺纹钢期价上方压力重重

以下内容节选自6月15日的《期货日报》：

钢材终端消费主要是建筑行业，房地产市场和基建市场的投资增速共同决定了钢材需求的变化。而钢材供应端基本上是稳定的，除非钢厂出现一段时间的现金流亏损，否则不会看到钢厂大面积的关停。预计下半年钢材需求增速将环比下移，而供应基本稳定，钢材价格在唐山限产的影响下短期上涨后有继续下跌的压力，而价格波动区间明显小于上半年。

随着房价的过快上涨，下半年政府很可能继续调控降温，需求出现环比下滑是大概率事件。信贷持续收紧，4月新增社会融资规模跌至7500亿元，不及3月新增社会融资规模的三分之一，也大幅低于市场此前预期的1.3万亿元。与此同时，固定资产投资增速下行、民间投资增速持续回落，资金“脱虚入实”在短时间内很难奏效。因此，3—4月应该是本轮经济复苏高峰，5月明显边际减弱，但由于房地产和基建项目投资的惯性，短期内经济向下的压力不大。而对于螺纹钢市场需求而言，新开工面积数据一般提前于需求变化6个月左右，也就是说，今年9月到10月房地产市场需求将明显下滑，而7月到8月本就是消费淡季，由此看来，1610合约受唐山限产消息的刺激，短期拉涨后势必持续承压。(完)

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