国泰君安期货：大连鸡蛋期货多头提前发力，期现分化格局延续

近期鸡蛋期现走势分化，现货跌跌不休，期货触底反弹。虽然鸡蛋基本面偏弱，但期货主力1609合约更多的是反映中秋节前的现货市场预期。鉴于此，笔者认为，鸡蛋期现分化格局将延续。

现货市场处于需求淡季以及豆粕回调均不支持鸡蛋期货持续上涨，市场做多热情降温。不过，受季节性因素影响，7月期货价格还有一涨，做多的安全边际更高，鸡蛋期货回调空间有限。操作上，7月下旬前逢低做多为主，1609合约的目标位在4300元/500千克，做空仅限于日内短线。套利方面，鸡蛋1609和1701合约的正套轻仓持有，逻辑在于远月的供应压力更大，而风险点在于远月的饲料成本可能更高。(完)