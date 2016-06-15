《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月15日

6月15日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7. 7613港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低57.66点，或0.33%，报17,674.82点。因英国脱欧公投成主要 担忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 120.940 0.57 25123 9.387 -0.25 中国铝业 7.490 0.54 22046 2.325 -1.47 中国移动 55.710 0.02 146352 86.476 -0.37 中国人寿 10.520 -0.38 351179 16.330 -0.91 中石油 68.230 -1.33 26832 5.296 -0.83 中石化 67.470 -1.33 32666 5.237 -0.05 汇丰控股 30.150 -1.86 5259840 46.801 -0.95 中电信 43.760 -0.11 11237 3.396 -0.40 中国联通 10.450 -0.48 100520 8.111 -0.97 兖州煤业 5.320 2.11 1200 4.129 -0.74 华能国际 26.590 1.03 13558 5.159 0.18 南方航空 28.070 0.39 3710 4.357 -0.29 东方航空 26.450 1.22 2600 4.106 -1.30 中芯国际 4.040 0.00 14851 0.627 1.15 （完）