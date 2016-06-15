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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 09:00 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月15日

6月15日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.
7613港元 )
    
    美股道琼工业指数 周二收低57.66点，或0.33%，报17,674.82点。因英国脱欧公投成主要
担忧。 
        
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       120.940    0.57      25123             9.387      -0.25
 中国铝业                       7.490    0.54      22046             2.325      -1.47
 中国移动                      55.710    0.02     146352            86.476      -0.37
 中国人寿                      10.520   -0.38     351179            16.330      -0.91
 中石油                        68.230   -1.33      26832             5.296      -0.83
 中石化                        67.470   -1.33      32666             5.237      -0.05
 汇丰控股                      30.150   -1.86    5259840            46.801      -0.95
 中电信                        43.760   -0.11      11237             3.396      -0.40
 中国联通                      10.450   -0.48     100520             8.111      -0.97
 兖州煤业                       5.320    2.11       1200             4.129      -0.74
 华能国际                      26.590    1.03      13558             5.159       0.18
 南方航空                      28.070    0.39       3710             4.357      -0.29
 东方航空                      26.450    1.22       2600             4.106      -1.30
 中芯国际                       4.040    0.00      14851             0.627       1.15
 
    （完）

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