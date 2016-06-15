全球金市：金价在美联储政策声明出炉前下滑，但英退欧疑虑提供支撑

在联邦公开市场委员会(FOMC)结束为期两天的会议后，美联储今日稍后将公布声明。

美国5月零售销售强劲增长，因尽管汽油价格有所上涨，但美国人仍购买汽车等一系列商品。零售数据表明虽然新增就业岗位大幅减少，但经济增长势头仍在积聚动能。

亚特兰大联储周二公布的预估模型显示，第二季经济增长年率预估由2.5%上调至2.8%。

有证据显示，美国接近零的中性利率，可能将使美联储升息步伐慢于预期。

英国6月23日的退欧公投，可能将使欧洲陷入衰退，令全球经济承受更多压力。

DoubleLine Capital执行长Jeffrey Gundlach称，投资者正舍弃高风险资产，转向包括美国公债在内的更安全证券和黄金，因为他们对各央行正失去信心。

以英镑计价的金价周二触及近三年高位，因英镑跌至八周最低。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 周二持金量升至2013年10月以来最高。(完)

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