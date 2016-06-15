《香港报摘》--其他报纸重要消息6月15日

**明报**

--中国婴儿用品企业好孩子国际 一度跌逾21%，据光大证券发给基金的文件称，好孩子现任行政总裁Martin Pos于2014年将其德国儿童安全椅公司Cybex售予好孩子时未做税务安排，更将套现所得用作购买物业等投资，现在德国税务局要求他年内须补缴足额税款，所以只能出售手上公司股票套现交税。

--中国白银 今年完成对上海华通铂银交易市场的整体收购，后者拟在上海自贸区通过旗下上海华通白银国际交易中心发展离岸白银业务，惟公司表示，由于管理条例尚未完善，在内地自贸区内开设的大宗商品交易所仍面临外汇管制问题。

**星岛日报**

--滙丰大中华区行政总裁黄碧娟在北京表示，在拓展珠三角业务的同时，对香港的投入不会因而减少，亦不会因此裁员。

--贸易发展局总裁方舜文称，英国脱欧对香港与英国的贸易影响不大，倘若英国脱欧，亦会有两年时间过渡，期间与欧盟签订的自由贸易协议会如何安排，有很大变数。

**苹果日报**

--中国欧盟商会年度商业信心调查发现，超过500个受访会员中，有四成表示需重新评估在华经营情况，主要由于中国法规定义含糊，及当局倾向保护中资企业，使欧洲企业于中国营商更加困难。

--港交所 行政总裁李小加称，正在研究香港与伦敦两间结算公司技术处理，仍未是时候向监管机构申请审批“伦港通”。

**东方日报**

--东亚银行 主席李国宝堂弟李国仕自5月16日起第六度于场内减持东亚股份，合共套现逾5,961万港元。

--新濠国际发展 及新濠环彩 联合公布，监于在加泰罗尼亚当前之政治局势下，新濠环彩终止向新濠国际发展购入后者所持有当地娱乐场权益的关连交易。

**文汇报**

--财政司司长曾俊华昨出席LME亚洲年会致辞时表示，去年全球大宗商品市场价格低迷，股票和金融市场波动，估计今年下半年全球经济仍然面临困局。

--港交所 首席中国经济学家巴曙松昨在LME亚洲年会上表示，现时中国经济进入L型，今年底或明年初内地经济或者会再度触底，但波动比以往小。（完）

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