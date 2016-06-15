港报社评：政府部门须根除“尸位素餐”现象--文汇报6月15日

申诉专员公署昨发表报告，批评海事处没有跟进事故调查报告所提出建议的机制，而且有些记录混乱，对海事安全构成风险。该报告所揭露的事实，令人瞠目结舌，显示个别对公众安全负有重大责任的政府部门，缺乏足够的防止事故、确保安全的机制，有关部门的主管，更缺乏足够的责任心来及时完善机制，以防止事故重演。个别政府部门公务员存在的「尸位素餐」现象，严重影响政府在市民心目中的形象，损害市民对政府的信任，对特区政府的有效管治带来不可弥补的损害，必须予以根除。社会希望所有政府部门和有关主管都应该引以为戒，积极有为，对部门管理作出全面检讨，对涉及公共安全和重大民生事项的制度和机制进行系统检查，一旦发现有管理漏洞或不合时宜的机制，就及时进行调整及弥补，以全面提升政府施政效能。

确保海上安全，是关系到港人生命财产的大事，不应有一丝一毫的疏忽，更不能有机制上的漏洞，否则必然会导致各种问题乃至事故。2012年10月初发生的南丫岛严重海难事件，造成39人死亡和100多人受伤，就是惨痛的教训。申诉专员公署所发表的报告，揭露了海事处在监察和跟进机制方面存在的一系列问题，最为突出的是，海事处在完成海上安全事故的调查，把有关改进建议通知相关机构和人士之后，就再也不闻不问，根本没有任何机制去监察这些建议是否得到落实、导致事故发生的漏洞有否弥补，甚至有些个案在调查之后毫无跟进行动。

事实上，每一次海上事故的发生，都会暴露出这样或那样的漏洞和缺陷。从中吸取经验教训，及时采取应对改善措施、堵塞漏洞，对避免同类事故的发生有着重要意义。如果这些用生命财产「换」来的改进建议没有得到真正落实，海上安全就无从谈起。但海事处竟然没有这个必不可少的跟进机制，甚至有些个案在完成调查七八年之后，还没有任何的跟进行动。这样，如果再出现同类事故，有关官员很可能就会把责任推向机制问题，没有任何人需要负上任何责任。显然，官僚主义、得过且过、「尸位素餐」现象，在这些部门已经到了相当严重的地步！

这些机制上的严重缺失和官僚主义盛行的问题，严重影响了政府在广大市民心目中的形象，对有效管治造成巨大的负面影响，必须立即予以整改。不仅是负责海上公共安全的海事处要马上采取措施，建立相应机制和堵塞漏洞，其他政府部门也要从这件事情中敲响警钟、吸取经验，全面检查各项机制和规章制度，尤其是涉及公众安全和重大民生的相关部门，更要及时行动起来，认真检查运作管理机制上是否有重大漏洞，是否存在官僚主义和不作为的现象，一旦发现问题，就需要尽快予以解决，以实际行动维护市民对政府管治的信任和信心。

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