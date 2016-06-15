港报社评：敷衍改善建议，埋灾难种子--星岛日报6月15日

夺去三十九人性命的南丫岛对开撞船海难，暴露海事处人员有法不依和监管马虎作风，申诉专员公署昨日发表调查报告，更显示海事处对多宗事故调查和跟进工作疏漏百出，跟进不严，即使在南丫海难后作出改善，仍有不足之处。 二○一二年十月国庆当晚，载着百多名港灯员工和家属的「南丫四号」，出发未几即与客轮「海泰号」相撞后迅速沉没。本来一家大小开开心心往观赏烟花，顿时生死永隔，死者中有高龄七十，而最年轻者仅得三岁。 政府针对这宗本港回归后死伤最严重的灾难事故，委任上诉庭法官伦明高率领调查委员会，经过数月聆讯，作出十三项建议。

聆讯过程揭露海事处检查人员执行监管职务粗疏，任由船只没有配备法例规定的儿童救生衣数目，有法不依；船只没有按照图则建造，缺少了一道水密门，但是海事处人员竟然没有发现，照样批出牌照，后来发现了又没厉行要求船主改正。 在聆讯中作供的海事处人员表现，是集体卸责，本来公众要靠他们的专业监管，来确保船只和船上人员安全，岂料他们却任由船只潜藏死亡陷阱。要不是水密门疏漏，「南丫四号」不会这么快入水在两分钟内就沉没，乘客可以有较多时间逃生。 有报道指出，南丫海难发生前十二年，海事处船只「水文一号」在维修期间沉没，当年调查亦显示水密舱壁被钻孔穿电线，导致不再「水密」而迅速沉没，可是海事处没有按照调查报告建议，检查同类船只的水密舱。海事处没有吸取教训，没有跟进建议，没有提高警惕，最后未能够防范南丫海难的沉重伤亡。 申诉专员据此追查，发现海事处这类敷衍塞责的事例比比皆是。有些事故调查建议，是在申诉专员要翻查纪录后，海事处才翻箱倒柜，在混乱的资料堆中「补回」跟进，有个案要过了九年才发现遗漏补足。专员刘燕芬以「极度差劣」来形容这段期间的海事处表现。

南丫海难后，海事处改善机制，把事故调查建议输入电脑系统，由管理层监察跟进，直至全面落实。申诉专员形容这新机制「不无缺失」，一些要求船公司改善的建议，主要依靠船公司汇报落实进展。这令人联想到公屋铅水事件，房屋署和水务署只靠承办商的一纸空文，来确定水管接驳用料无铅，沦为「纸上监管」。 海事处不可能完全不犯错，关键是要肯检讨总结经验，找出错漏环节作出改善，避免错误再度发生和扩大。如果犯错后只顾做门面工夫，写个报告交差算数，不去确保改善建议得到落实，就会埋下日后灾难的种子，不但海事处，其他政府部门以至私人机构，都须以此为监。

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