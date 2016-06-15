港报社评：官僚杀人？南丫海难遇难者死得冤啊--明报6月15日

申诉专员公署根据报章报道，主动调查海事处对海上事故调查报告建议事项的跟进机制；申诉署报告以「自由放任模式」来形容2013年6月之前海事处的处理。不过，只要审视报告，则会发现如此形容不仅轻轻带过，更有美化之嫌，因为海事处就涉及海上安全的报告建议，在处理上根本是一塌糊涂、乌烟瘴气、全无作为。以申诉署这份报告对照南丫海难原因，折射海事处官员在这宗惨剧有不可推卸的责任。按政府的处理，看不到会追究海事官员就惨剧的刑事责任；倘若这又是一桩「官僚杀人」无头公案，海难中的39名死难者就死得冤啊！

申诉署在调查报告，交代了主动调查的缘起。报告说「2012年10月于南丫岛附近发生严重海上事故（「南丫事故」）， 经调查后发现，其中一艘肇事的船没有设置水密门，令该船遭碰撞后入水并迅速沉没。其后，有报章报道，于2000年曾有政府船在船坞维修期间入水，由于船上水密舱壁不密封，该船最终沉没。相关的事故调查报告，已建议海事处检查同类船的水密舱壁；南丫事故的发生，令人质疑海事处一向以来有否落实海上事故调查报告的建议。为此，申诉专员决定就海上事故调查报告所作建议的跟进机制， 向海事处展开主动调查」。这里提到的「有报章报道」，其实就是《明报》的报道。

南丫海难中，「南丫四号」与「海泰号」相撞后迅速下沉，经调查和法庭审理揭露的资料和情况，原因主要有两项。一是发现「南丫四号」的水密舱没有装上水密门，撞船后有大量海水涌入船舱导致「南丫四号」迅速沉没；另外是两船相撞后，本来互相倚靠，而「海泰号」很快就离开，专家作供时认为「南丫四号」因此失去承托而迅速下沉。

「海泰号」船长已经为处理失误付出代价，不过，水密舱的情况与惨剧有多大关连，仍未厘清。2013年5 月，《明报》报道海事处测量船「水文一号」在2000年3月维修时入水沉没，调查后发现这艘测量船的水密舱钻穿了两个洞，让电线和燃料管穿过舱壁，结果导致水密舱漏水，海水涌入相邻两个水密舱，「水文一号」因而沉没。当时海事处有关内部调查报告，建议检查同类船舶的水密舱；「南丫四号」较「水文一号」建造更早，水密舱设计类似，若海事处按报告建议，纠正建造时与图则不符而埋下的隐患，则「南丫四号」与「海泰号」相撞后的结果或许就会不一样。当时，海事处对传媒查问有没有按建议检查同类船舶，并未回覆，因此不知道海事处如何体待有关建议。现在申诉署报告大概揭开了谜团，有理由相信海事处没有落实建议，并未跟进检查类如「水文一号」设计的船舶，包括未堵塞「南丫四号」水密舱的漏洞。

申诉署报告指海事处对跟进事故的报告建议，首先是纪录混乱不全，主要是2013年6月引入电脑处理有关资料之前，以人手处理；报告透露了海事处为回应申诉署的调查，耗时半年整理旧纪录， 并再应申诉署其后的询问， 确认有关纪录准确无误。尽管如此， 申诉署仍然发现有6宗遗漏个案，质疑会否还有漏网之鱼。其次是跟进不力，报告指海事处只是如信差一般，把建议转告相关人士，由他们自行处理。其三是海事处并无机制监察建议的落实情况。申诉署所得资料显示，2005年1月至2013年5月的8年期间，海事处共完成了114宗海上事故调查，合共提出308项建议；申诉署发现很多「跟进」，都是他们在2014年7月开始调查时，海事处才「跟进补回」，其中很多建议历时多年，甚至8年来都没有任何跟进。

海上事故调查的目的，除了确定事发经过和肇事原因，主要为避免同类意外再发生而危害生命财产安全。所谓「前事不忘，后事之师」，海事处就事故的调查建议，在2013年之前的跟进全面崩解，以本港海上航道之繁忙，实际是置海上航行安全于不顾，历来海事处官员所为何事？他们疏忽职守的程度，使人咋舌。其他情况并无恰当事例印证，有理由相信16年前因为水密舱设计有问题而沉没的「水文一号」，相关建议并未落实执行，致使「南丫四号」未堵塞漏洞而遇事迅速沉没，这是海事处官僚埋下的夺命祸根。若说要个别官员负责，或许在体制上难以成立和有争议，然而谁能否定事涉「官僚杀人」的实质？申诉署报告揭示的情况，虽然不涉及海事官员在南丫海难的具体责任，但是揭示官员长期以来的颟顸无能，为海难原因画下确切一笔。

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