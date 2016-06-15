金属期市：期铜在平盘附近游走，观望美联储会议及英国公投

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
近期一系列疲软美国数据公布后，美联储不太可能在周三为期两天的政策会议上加息。美国5月份非农就业岗位增加幅度为2010年9月以来最低。
在美联储维持利率不变的情况下，美元如果表现疲软，则或支持铜和石油等美元计价商品的价格，因这种情况下其价格相对于其他货币持有者较为便宜。
英国可能在6月23日公投中选择退出欧盟的担忧也使全球投资者惴惴不安。
香港联交所计划在华南的前海创立一个金属交易平台，希望在中国这个世界第二大经济体中建立自己的商品业务，目前正在推进此事。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/孙国玉；审校 王兴亚/白云)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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