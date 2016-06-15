港报社评：迎战上海迪士尼，港要遇强愈强--经济日报6月15日

上海迪士尼明日开幕，新乐园新鲜感较强，难免分薄香港客源。港府固要有危机感，除要以香港迪士尼大股东身份，促园区加快扩建，更关键是强化本港旅业软、硬件，始能遇强愈强。

上海迪士尼正举行一连三天庆典，庆祝乐园明天开幕，外界关注点是沪、港迪士尼会否正面竞争。虽然两个乐园的设施以至目标客源都有一定分别，惟上海的新乐园新鲜感毕竟较大，吸引力亦较高，港沪竞争势难免。

然而，港人亦毋须过分忧虑，因本港旅业从来都是在竞争中成长，都能遇强愈强。如当年香港拍板建迪士尼乐园时，公众曾忧海洋公园将衰落，惟竞争反激起海洋公园管理层的危机感，积极求变，结果与迪士尼互相砥砺一同进步。故只要香港有足够危机意识，又何惧竞争？

而港府对此责无旁贷，因港府是香港迪士尼乐园大股东。香港迪士尼近年虽已加紧扩建，如星球大战、铁甲奇侠等新设施将相继启用，渐渐洗脱「乐园真细小」形象，惟要迎战亚洲最大的上海迪士尼，港府应积极与迪士尼公司商议，善用园区内未开发土地，引入更多香港独有的新设施，短期内则可为巡游、烟火滙演等日常节目构思更多新点子，以增本港乐园卖点。惟香港的对手，并非只有上海迪士尼，内地以至不少亚太国家，近年皆大力拓展旅业，新景点新玩意推陈出新，香港若不想堕后，就要在硬件与软件全面升级。

硬件方面，香港受制于土地问题，难与国内外乐园持续进行斗多斗大的「军备竞赛」，惟香港仍可借监日本以至新加坡等经验，引入如以动漫、玩具、亲子等主题的室内游乐场，此既切合本港实际环境，亦较易做到百花齐放，令旅业硬件发展更多元化。

至于软件方面，无论是内地卖座电影《港囧》，又或韩国热播剧集《请回答1988》内，皆有不少情节向本港流行文化致敬，反映不少国内外旅客仍对香港的本地流行文化极感兴趣。本港旅游当局以至业界，应更善用香港影视作品，以至东西文化滙聚的特色，设计更多元化的新旅游路綫与产品，加强本港旅业软实力。

本港旅业最大挑战并非上海迪士尼，而是在内地客量见顶回调、旅业「饭来张口」日子难再下，能否有强烈危机意识，在旅业硬件与软件上多动脑筋、多作新尝试，重新擦亮本港旅业招牌。

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