《全球重要经济事件一览表》--6月15日-6月22日

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6月15日(三)

北京--中国国务院新闻办举行吹风会，中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬介绍中国债务水平等相关情况(0200)。

北京--中国国务院台湾事务办公室举行新闻发布会(0200)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，随后发布声明稿(1800)。

华盛顿--美联储主席叶伦就利率决策举行记者会(1830)。

东京--日本央行举行政策会议(至6月16日)。

法兰克福--德国央行总裁魏德曼在该央行与货币稳定基金会联合举办的研讨会上发表讲话(1400)。

哥本哈根--丹麦央行将发布最新经济增长预估并举行记者会(0830)。

布鲁塞尔--欧盟区域委员会第118届全体大会。

德国乌得勒支--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一场宏观经济座谈会上发言(1430)。

华沙--德国财长朔伊布勒访问波兰。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹发表演说，随后召开记者会(2340)。

雅加达--印尼央行举行会议(至6月16日)

新加坡--新加坡金管局公布季度专业人士预测报告(0400)。

河内--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦访问越南(至6月17日)。

6月16日(四)

华盛顿--经济合作暨发展组织(OECD)发表美国经济调查报告。

奥斯陆--挪威央行成立200周年研讨会，主题为“货币政策与金融稳定的相互作用：展望未来”。发言嘉宾包括：IMF总裁拉加德、芬兰央行总裁利卡宁、瑞典央行总裁英韦斯和挪威央行总裁奥尔森。

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼就货币联盟发表演说(0915)。

巴黎--法国央行就银行业监管举行会议。

都柏林--爱尔兰央行总裁连恩(Philip Lane)在爱尔兰金融服务业代表会议上发言(1145)。

伦敦--英国央行宣布利率决议(1100)。

法兰克福--欧洲央行公布经济公告(0800)。

法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许就非传统货币政策发表演说(1515)。

卢森堡--欧元集团会议。

东京--日本央行利率决定。

苏黎士--瑞士联邦经济总局公布经济预测(0545)。

苏黎士--瑞士央行公布政策评估(0630)。

雅加达--印尼央行宣布利率决议(0500)。

6月17日(五)

--中国国家主席习近平将对塞尔维亚共和国、波兰共和国、乌兹别克斯坦共和国进行国事访问(至22日)。

维也纳--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德与奥地利财长谢林参加小组讨论(0900)。

柏林--欧洲央行执委科尔在发达经济体结构改革国际会议上发言(1145)。

慕尼黑--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在一场向Theodor Waigel致敬的受赠场合中发言(1500)。

卡尔加利--加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)将发表演说(1650)。

卢森堡--欧盟财长会议。

河内--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦结束对越南的访问，召开记者会(0630)。

曼谷--泰国央行总裁威拉泰在一次论坛上发表演说。

6月18日(六)

北京--中国宏观经济论坛十周年庆典。

6月20日(一)

华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加有关“终结太大而不能倒问题”的第三次研讨会(1630)。

温哥华--加拿大财长摩尔诺举行为期两日的会议(至6月21日)，讨论扩大加拿大退休金计划的提议。

东京--日本央行总裁黑田东彦在庆应义塾大学发表演讲(0750)。

东京--日本央行发表4月政策会议记录(2350)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

6月21日(二)

悉尼--澳洲央行公布6月货币政策会议纪录(0130)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在美国参议院金融委员会半年一度的货币政策报告听证会作证(1400)。

6月22日(三)

伦敦--英国央行总裁卡尼和财政大臣奥斯本在年度Mansion House晚宴上发表演说。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，没有发布利率声明的计划。

赫尔辛基--芬兰财政部公布最新经济预估(0800)。

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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