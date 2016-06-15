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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 09:38 BJT

****《港报快速浏览》--6月15日报摘及社评****

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   -----------------------------报纸摘要------------------------------------
   《香港报摘》--信报                                                    
   《香港报摘》--经济日报                                                
   《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
                                                             
   ------------------------------社评---------------------------------------
   港报社评：敷衍改善建议，埋灾难种子--星岛日报                          
   港报社评：政府部门须根除“尸位素餐”现象--文汇报                      
   港报社评：官僚杀人？南丫海难遇难者死得冤啊--明报                      
   港报社评：沪迪园开幕硬件胜，港迪园魅力未必输--信报                    
   港报社评：迎战上海迪士尼，港要遇强愈强--经济日报                      
                                                             
   ------------------------------其他--------------------------------------
   中国报摘.................................................              
   台湾报摘.................................................              
 
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