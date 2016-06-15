台湾货币市场：市场资金续拉〞紧〞报，拆款短票及RP利率持续上移

* 资金依旧紧俏，拆款利率微幅上移 * 票券商一周拆款利率大都调升至0.34% * 资金〞紧〞报未解，短票利率续处高档 * RP市场资金仍偏紧，利率持续走扬 记者 罗两莎 路透台北6月15日 - 台湾银行间拆款利率周三微幅上移。资调人员指出，今天市场资金 依旧相当紧俏，虽然〞感觉上〞比较好调到钱，但利率居高不下且呈逆势微升走势，特别是 票券公司的拆款，一周拆款利率大都往上拉至0.34%。 他们表示，由于市场〞大金主〞今天未提供拆款资金，而有剩余资金的大型银行短票收 益率较高，资金转去买票，致拆款市场拉〞紧〞报，利率进一步往上走。 〞紧啊，就很紧啊，是可以拿到钱啦，但利率比昨天高了。〞一中型银行资调人员称。 他说，昨天一周拆款利率都在0.30%以下，今天已拉升到0.31%才能拆到钱。 另一大型银行资调人员亦称，今天市场资金还是偏紧，拆款利率跟着拉升，拆借给票券 公司的一周利率全面往上拉一个基点，〞昨天我是做在0.33%，但发现做太低了，今天全部 做在0.34%。〞 一大型票券公司资调人员指出，各大型银行今天都是〞一口价〞，一周拆款拆在0.34% ，〞昨天本来只做0.33%，今天0.33%都没有了，有钱就好、不用太挣扎，否则细胞会死很多 。〞 两位票券商资调人员表示，由于市场预估本月资金需求比较旺盛，除巨额税款缴库外， 还有银行的季底例行放款拨款高峰，加上国际版有多档外币债交割等因素，在资金均有去处 之下，料月底前市场不会太宽松，短期内利率不容易走跌。 一大型票券商资调人员即称，因预估本月市场资金只是〞刚刚好〞，而不是〞宽松〞， 大家只好〞有钱就抢〞，进而带动利率走高；今天一周拆款利率最高更是冲到0.36%。 本地时间14:29 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.435 32.423 台湾加权股价指数<.TWII 8,606.37 8,576.12 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.230% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.360% 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.210-0.350% 0.210-0.345% **短票利率续上移** 短票方面，大型票券商交易员指出，今天市场资金似乎没有前两天紧俏，钱也比较好调 到，惟市场预估未来资金不致转趋宽松，月内利率持续处于高档，跨月资金利率则自0.33% 起跳。 〞今天利率有上来一个BP，昨天区间是在0.32%到0.33%，今天大都落在0.34%了。〞一 位大型票券商交易员说。 另一票券商交易员也说，今天比较容易拿到钱，利率却逆势上扬，〞跨月利率从0.33% 起跳，还有到0.35%的。〞 今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交在0.33-0.335%，部分成 交在0.34%，上日在0.33-0.34%，部分见0.35-0.37%；而在跨月落点的短票利率方面，今天 主要成交在0.34-0.35%；上日则在0.33-0.34%，少数成交在0.35-0.37%。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.333%，区间在0.30-0.36%， 交易金额在53.45亿台币；前日加权平均利率落在0.328%，区间在0.30-0.36%，交易量为101 .51亿台币。 今天到期央行定存单金额共1,520.5亿台币，发行金额稍晚公布。 本周央行定存单到期共1兆5,089.7亿台币，余日到期情况分别为：周四1,887.5亿及周 五2,876亿。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为123亿台币，累计超额准备2,630亿台 币、加计前期1%的超额准备为3,743亿台币。 **RP利率微升** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，今天市场依然偏紧俏，利率微幅往上调；而 为了〞抢〞钱，明天可望把利率往上拉升到较具有市场竞争力的水准。 票券商交易员指出，现在市场的氛围是：有钱先抢再说，因为银行钱比多且稳定，今天 跨月大都开到0.34-0.35%。而公司债RP利率亦自昨天的0.30%附近直接往上调到0.40%。 〞今天就是收钱啊，公司债0.40%以下我都收啊，但要跨月的。〞一位大型票券商交易 员说。 一大证券商交易员也说，今天市场仍偏紧，但威力没有昨天那么大，利率则往上调一个 基点，〞不是说央行要降息吗？利率怎么还上来呢？〞 今天发行的债券有Morgan Stanley 的3年期宝岛债，金额3.05亿人民币；周四则有法商 东方汇理银行的5年期债券，金额0.54亿美元；周五有美商花旗集团30年期美元计价债券， 金额为2.2亿美元。 欲了解近期台湾将发行的外币(含人民币)债券，请点选 。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.31-0.32%，上日在0.30-0 .32%。与银行承作的公债RP成交在0.32%，上日在0.31-0.32%。短天期及一个月天期公司债 附买回利率在0.38-0.39%，上日亦同。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间主要在0.23-0.26%，上日亦同； 惟在公司债附买回方面，今天主要成交在0.35-0.37%，部分在0.40%；上日在0.30%，少数飙 到0.40%；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.34-0.35%，上日在0.33-0.35%。(完) (记者 罗两莎; 审校 曾祥进)