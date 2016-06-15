中国汇市：CFETS人民币汇率指数今日续跌，再创纪录新低--路透测算

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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路透北京6月15日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数 为95.89，较上日跌0.07%，续创纪录新低；SDR篮子指数微升至95.67，BIS篮子指数则微跌至97.18。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计跌5.01%，SDR篮子指数跌3.21%，BIS指数跌4.46%。
中国货币网每周公布的人民币汇率指数中，上周三个篮子指数亦均小幅下跌，其中CFETS人民币汇率指数报96.01，较前周下跌0.99%；BIS货币篮子人民币汇率指数报97.05，跌1.2%；SDR货币篮子人民币汇率指数报95.58，跌0.61%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点
数 CNY=PBOC 6.6001 -210 EURCNY=PBOC 7.3975 332 JPYCNY=PBOC 6.2298 -447 HKDCNY=PBOC 0.85036 -28.5 GBPCNY=PBOC 9.3224 348 AUDCNY=PBOC 4.853 3 NZDCNY=PBOC 4.6107 41 SGDCNY=PBOC 4.8689 -195 CHFCNY=PBOC 6.8563 -281 CADCNY=PBOC 5.1295 -8 CNYMYR=PBOC 0.61981 15.5 CNYRUB=PBOC 10.0161 685 CNYTHB= 5.3481 21
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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