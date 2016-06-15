中国汇市：CFETS人民币汇率指数今日续跌，再创纪录新低--路透测算

路透北京6月15日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数 为95.89，较上日跌0.07%，续创纪录新低；SDR篮子指数微升至95.67，BIS篮子指数则微跌至97.18。

中国货币网每周公布的人民币汇率指数中，上周三个篮子指数亦均小幅下跌，其中CFETS人民币汇率指数报96.01，较前周下跌0.99%；BIS货币篮子人民币汇率指数报97.05，跌1.2%；SDR货币篮子人民币汇率指数报95.58，跌0.61%。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)