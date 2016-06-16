专栏节选：台湾资本市场的异常讯号--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月16日出版的当期「老谢开讲」专栏) 股票市场经常被拿来当成经济的橱窗，因为股市的涨跌背后代表了国家经济荣枯、产业实力，甚至是人心向背的指标。台股在这次台湾第三次政党轮替中，也扮演了这个角色。

在蔡英文总统五二○就职大典之前，中方不断透过管道放话，说蔡英文假如不回到一个中国，认同九二共识，两岸可能「山摇地动」，股市就在这个威吓中，投资人不断退场，到五月十三日加权指数一度跌破八○○○点大关。所幸，五二○当天，蔡总统稳健的表现，让大家松了一口气，台股逐渐找回失去的信心，加权指数在外资大力加持下，又涨到八七五四．八二点，与三月中旬的最高点八八四○．七五点遥遥相望。

不过，股价回来了，成交量却不见了。我们发现有几个异常讯号，一是成交量在蔡总统就职后大幅度减少，从五二○迄今，台股只有五月三十一日出现过一天逾千亿元的成交量；今年以来到六月十三日为止，台股有一○六个交易日，其中只有九个交易日成交量逾千亿元，这绝对不是正常现象。

**新低量风暴，「殭屍股」群起**

台股陷入新低量风暴，也造就出众多的「殭屍股」。今年以来，每天「零成交」的个股渐多，每周成交量不到十张的个股常超过一百档，五月成交不到十张的殭屍股高达一三三档，占上市柜比率达一成左右，零成交或成交量很少的个股渐增，也代表这些殭屍企业已丧失登录资本市场的基本条件。

台湾的资本市场缺乏退出机制，以台湾五三三四亿美元的GDP（国内生产毛额），要承载一六○○家上市柜企业，看来相当有难度。

台湾的资本市场缺乏完整的下市配套机制，像是很多的饭店股、餐饮股。例如，六月十三日亚都饭店只成交一张，老爷酒店成交十张，餐饮的天葱成交四张，易飞网成交三张，这些公司上市跟下市简直没有两样，台股是该面对下市机制的时刻了。

台股第三个讯号，是市场结构出现重大变化。市场自然人比重到五月底降至四七．七％，但是机构投资人外资占三五．三％，投信占一七％，外资加投信占市场比重已上升到五二．三％，散户比重首度降到五成以下，全球股市逐渐机构法人化，这原本是十分正常的现象。

但是台股一向以散户比重高、高周转率、市场活泼着称，在九○年代台股上万点的时代，散户比重高达九成，台股在一九九○年加权指数一度涨到一二六八二点，当天成交量曾创下二六四二亿元的空前纪录，当时上市公司还不到三百家，居然有如此天量，这是散户蚂蚁雄兵的力量。

九○年代，台湾高科技产业崛起，一九九六年台股纳入MSCI新兴市场指数，一开始，台股只有五○％权重，到一九九九年十一月起，MSCI分三阶段将台股权重加到一○○％，从此，揭开外资新时代，外资成为台股一股崛起的新力量。像今年以来到六月八日为止，外资买超台股五十四．八九亿美元，在亚太地区除日本外，台湾是亚洲最大吸金国。

今年台股指数看起来表现强劲，主要是靠外资加码大型权值股，例如，外资买超第一名的台积电，股价最高涨到一六六元，市值达四．三兆元，外资持股比率高达七八．五四％；今年整合矽品成功的日月光，外资持股比率也高达七七．九三％；台达电也有六八．三二％，其他如鸿海、广达、仁宝、联发科、大立光等台湾竞争力最强的企业，几乎都成了典型的外资企业，而这些企业每年分配的股息股利，也多数由外资囊括。这些在台湾上市的企业，股利多数被外资拿走，关键是不平等的税负制度。

《联合晚报》六月九日证券版头条标题写道：「大户弃权息卖压恐出笼」，关键是「除权息旺季到，股利扣抵税额减半……」这则新闻背后，道尽了台湾股民的辛酸，也是台湾股市自然人比率逐渐减少的关键所在。

**扭曲的税制，新政府诉诸民粹更胜前朝**

同样在市场参与除权息，却有完全不同课税方式，像台积电今年配发六元现金，总共配出一五五五．八亿元股息，外资可拿走一二二二亿元，这些股利只要按二○％分离课税，也就是外资缴完二四四亿元的税，即可汇出九七八亿元。

此时内资又有两种课税方式，像机构法人、寿险大户，依公司营利事业缴纳一七％的税率即可，但本国自然人，不管未来台积电有没有填息，股利所得必须并入综合所得税，所得净额超过一千万元的人，适用最高税率四五％，再加二代健保补充保费二％，然后健全财政方案两税合一抵扣率减半，这样的名目税率超过五○％，同样的除息，外国人及机构投资人会欣然参加，但高所得自然人一定弃息，最后股市游戏规则决定股市的生态。

有实力的大户人家，一定会想办法变成外资；没有变身成外资者，则参与国外股市，像台湾的金融帐连续二十三季净流出，今年第一季达一八九亿美元。此外，国人购买海外证券净流出二一二亿美元，同样参与股市投资的人，不同身分课不同的税，最大关键是二○一二年「健全财政方案」上路后，把两税合一抵扣减半，让本国人与外国人税负落差极度拉大，于是外资比重逐年上升，本国自然人比率逐渐下降。

论战多时的「两税合一」，是一九九八年在邱正雄当财长时通过，当时，很多公司保留庞大盈余不分配，于是将企业已缴营业税及个人股利所得两税合并可以扣抵，两税合一的精神是企业已缴税，个人股利所得可抵减，现在这个制度，又被质疑图利富人。

最近财政部拿出二○一三年委外研究，指出两税合一扣抵变成有钱人的避税管道，例如个案一年赚三千万元的人，每年平均股利所得超过二千万元，两税合一后，股利所得可全扣抵，每年扣抵税额逾千万元，自实施两税合一以来，每年流失七三四亿元税收；而所得净额五十万元以内，扣抵税额不到一万元，结论是两税合一图利富人。

这份报告极度挑拨阶级意识，用数字把阶级极端化；其实台湾的综合所得税有级距，像五十万元股利所得的人，可能免缴所得税，或税率适用六％，当然扣抵金额少，高所得者适用最高税率四五％，扣抵金额大，两税合一上路十六年，为什么这几年争议大，是因为税改太过民粹，财政部任意修改游戏规则，像财政部的两税合一每年「流失」七三四亿元的字眼，那是极尽挑拨的能事。

我一再重述，租税是经济活动最重要的游戏规则，税制最重要贵在公平、合理，今天主其事的人，从不检讨本国人、外国人税负怎么差这么多，却天天挑拨阶级对立意识。一二年马英九总统民调支持度突然跌停板，就是因为从证所税到健全财政方案，让台湾经济活力尽失，于是国民党轻轻松松丢掉政权。

现在蔡总统的新政府才刚上路，财长诉求民粹比国民党时代有过之而无不及，未来两税合一扣抵可能拿掉，原本期待政党轮替改革的人发现，原来这些不合理税制不但没有改善，反而更加变本加厉，股市的量缩只是刚开始的冰山一角。

**新生态浮现，富人避税、大户弃权息全面化**

假如按照目前财政部税改方向走下去，资本市场可能开始出现一些新生态。

首先是避税行为全面化，去年富人税上路，很多人对政党轮替仍有期待，如今几乎不必抱希望，很多人将名下持股卖掉，甚至过去一些未上市股票因为证所税要课税，如今证所税拿掉，未上市股票也可进一步处分，也有一些人把个人名下持股移转到个人投资公司，也有人在一○％的遗赠税下，大规模移转财产给子女。

二是股市大户弃权息全面化，市场出现外资、机构法人买进，市场大户弃权息的现象。在这个生态下，个人投资比率还会续降，外资比重会拉高，而有税负优待的外资将决定台股多空命运，但是过度把命运交给外资也有风险。

六月十五日，中国A股三度叩关MSCI揭晓，假如成功加入，台股权重还可能继续被调降。这些年台股成交量萎缩，本益比压缩，除了外资买超一线科技股外，台股边缘化迹象已越来越明显，A股假如顺利加入MSCI，台股压力会更大。

再来是财政部用重税课股利所得，一般本国自然人会逐渐式微，有的转战外国股市，有的变身外资，还有参与ETF（指数股票型基金），本国人在股市影响力会越来越小。假如，扣除外资及ETF，本国投资人正常成交量约在二百亿至三百亿元之间，这个低量一定承载不了一六○○家上市公司。

还有大家都弃息，台股最后除了外资法人锁定筹码，让台积电等股价站在高档，让指数好看外，台股将进一步沦为赌场化，大家只在乎短线差价，企业筹资也会越来越困难。

九○年代台湾高科技产业能快速崛起，散户的力量正是扶持科技新贵的最主要动能。如今，这股高科技创业风潮在中国全面展开，台湾对高薪所得的人课重税，正好把高阶科技创业人赶向对岸。而投资意愿退潮，台股量缩，本益比拉低，也正好给像紫光这样的企业，来台廉价购并的好机会，资本市场在民粹税制蹂躏下，难有再起的机会。

**空前减资潮，绩优公司也乐此不疲**

相较九○年代台湾如狼似虎般的创业风潮，台湾今年还出现空前减资风潮，除了一些净值不到十元的问题企业要减资，很多绩优公司也要减资。像国巨去年减资二○％；智宝、奇力新连续两年减资；稳懋去年减二○％，今年减三○％；去年EPS（每股税后纯益）八．○四元的光纤大厂光环，也减资三○％；全新光电减资二五％；通路商宇瞻今年减资三分之一；华新科连续减资两次，一次是一八．○二％，今年是七．五％；电动代步车厂必翔今年也减资二六．九％……。

为什么减资大家乐此不疲？因为减资完全不用缴税，本来资本市场是要给大家筹资的，现在却变成减资风，大股东把钱还给股东，这是税制在扭曲资本市场，小英总统假如对资本市场的异常完全无感，我可以预言，台湾经济未来四年的发展，恐怕会很坎坷！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。