中国货币市场：资金面平稳回购利率变化不大，季末MPA考核压力仍不明显

路透上海6月15日 - 中国银行间市场周三资金面继续稳中偏松，回购利率波动不大。交 易员称，虽然即将步入6月后半月，但短期来看年中季度性压力及商业银行MPA(宏观审慎评 估体系)考核带来的波动仍不明显，在央行公开市场平稳操作下，市场预期亦偏乐观。 “最近（资金）都挺松的；6月份资金应该不会特别紧了，央行各种花样放水都有，” 华北一银行交易员称。 中国央行公开市场今日进行650亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%； 据此计算，单日净投放100亿元。 另外，财政部将于周四(16日)进行800亿元的国库现金定存招标，投放流动性；6月18日 附近，虽有1,000亿元中期借贷便利(MLF)到期回收资金，不过上周二(7日)央行已提前进行 了2,080亿元MLF操作。 上海一券商交易员则提到，近期非银机构隔夜成交需求较大，或因端午节小长假后银行 间、交易所大量资金集中到期，“要借大量隔夜，把集中在周一到期的匀开。” 中国货币网数据显示，周二银行间市场质押式回购总成交额突破3万亿关口至30,399.62 亿元，较上日增12%；其中隔夜品种成交26,945.19亿元，增10.5%。总成交额及隔夜品种成 交均创下新高纪录。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9785 1.9752 +0.33 七天 2.2834 2.2742 +0.92 14天 2.5628 2.5791 -1.63 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.5850 3.5350 -95.00 七天 2.4100 2.8400 -43.00 14天 2.3000 2.3650 -6.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.3500 2.3200 +3.00 14天 2.5800 2.6000 -2.00 Shibor 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.3410 2.3410 +0.00 三个月 2.9521 2.9508 +0.13 -----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)