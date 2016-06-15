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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 12:27 BJT

中国货币市场：资金面平稳回购利率变化不大，季末MPA考核压力仍不明显

路透上海6月15日 - 中国银行间市场周三资金面继续稳中偏松，回购利率波动不大。交
易员称，虽然即将步入6月后半月，但短期来看年中季度性压力及商业银行MPA(宏观审慎评
估体系)考核带来的波动仍不明显，在央行公开市场平稳操作下，市场预期亦偏乐观。
    
    “最近（资金）都挺松的；6月份资金应该不会特别紧了，央行各种花样放水都有，”
华北一银行交易员称。
    
    中国央行公开市场今日进行650亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%；
据此计算，单日净投放100亿元。 
    
    另外，财政部将于周四(16日)进行800亿元的国库现金定存招标，投放流动性；6月18日
附近，虽有1,000亿元中期借贷便利(MLF)到期回收资金，不过上周二(7日)央行已提前进行
了2,080亿元MLF操作。

    上海一券商交易员则提到，近期非银机构隔夜成交需求较大，或因端午节小长假后银行
间、交易所大量资金集中到期，“要借大量隔夜，把集中在周一到期的匀开。”
    
    中国货币网数据显示，周二银行间市场质押式回购总成交额突破3万亿关口至30,399.62
亿元，较上日增12%；其中隔夜品种成交26,945.19亿元，增10.5%。总成交额及隔夜品种成
交均创下新高纪录。

    以下为主要货币市场利率报价:
    
      北京时间11:32            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    -----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      1.9785     1.9752      +0.33
         七天      2.2834     2.2742      +0.92
         14天     2.5628     2.5791      -1.63
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     2.5850     3.5350     -95.00
         七天     2.4100     2.8400     -43.00
         14天    2.3000     2.3650      -6.50
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.0000     2.0000      +0.00
         七天   2.3500     2.3200      +3.00
         14天  2.5800     2.6000      -2.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.0000     2.0000      +0.00
         七天       2.3410     2.3410      +0.00
         三个月     2.9521     2.9508      +0.13
    -----------------------------------------------------------(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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