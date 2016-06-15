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货币新闻 | 2016年 6月 15日 星期三 10:09 BJT

芝加哥期市：大豆因美国天气忧虑第二天上涨，小麦走坚

以下是0135GMT报价：
    
      合约               价格    变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                 涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           486.50    1.50   +0.31%   -0.97%     479.02   46
    CBOT玉米           436.50    0.00   +0.00%   +1.51%     404.07   74
    CBOT大豆          1175.50    6.00   +0.51%   +0.56%    1097.25   76 
    CBOT稻米            11.30   $0.00   +0.00%   -0.53%     $11.48   48
    美国原油            47.62  -$0.87   -1.79%   -2.58%     $47.90   35
    汇率 
    欧元/美元          $1.119 -$0.001   -0.12%   -0.87%
    美元/澳元          0.7340  -0.002   -0.22%   -0.61%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 许娜/张若琪 审校 龚芳/戴素萍/于春红)

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