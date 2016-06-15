芝加哥期市：大豆因美国天气忧虑第二天上涨，小麦走坚

以下是0135GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 486.50 1.50 +0.31% -0.97% 479.02 46 CBOT玉米 436.50 0.00 +0.00% +1.51% 404.07 74 CBOT大豆 1175.50 6.00 +0.51% +0.56% 1097.25 76 CBOT稻米 11.30 $0.00 +0.00% -0.53% $11.48 48 美国原油 47.62 -$0.87 -1.79% -2.58% $47.90 35 汇率 欧元/美元 $1.119 -$0.001 -0.12% -0.87% 美元/澳元 0.7340 -0.002 -0.22% -0.61% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/张若琪 审校 龚芳/戴素萍/于春红)