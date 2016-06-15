路透基点：TCL集团为TCL通讯私有化求贷--TRLPC

路透香港6月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国智能手机和通讯设备制造商TCL集团上周与银行召开电话会议，为实现对TCL通讯科技控股有限公司的私有化融资。TCL集团掌握着TCL通讯的多数股权，后者已在香港上市。

据上述消息人士称，TCL集团已经请求银行给出融资计划，并在6月底之前作出承诺。

据另一名知情消息人士称，TCL集团希望通过贷款获得约60%的私有化资金。

TCL集团6月13日时表示，鉴于TCL通讯股份流动性低、已经导致融资困难，欲以36亿港元(4.64亿美元)的代价实现对TCL通讯的私有化。TCL集团本月稍早曾表示，计划将TCL通讯私有化，此事等待股东和监管部门批准。TCL集团掌握着子公司TCL通讯65.23%的股份。