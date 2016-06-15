台湾汇市：台币盘初随人民币走贬，因MSCI未将A股纳入全球新兴市场指数

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北6月15日 - 台币兑美元 周三盘初走贬。汇银人士表示，由于MSCI明晟宣布暂不将中国A股纳入全球新兴市场指数，拖累人民币表现疲软，带动台币盘初一度随亚币趋弱跌破32.500整数关口，不过随着出口商抛汇卖需涌现缓和贬势，今日料暂在32.500附近整理。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约2.79亿美元，交投相当热络，主要消化外资买汇需求，毕竟目前全球市场对英国退欧疑虑升高，造成恐慌气氛弥漫，交易商倾向增持美元部位规避风险，至于出口商则在台币跌破32.500关卡时抛汇态度转趋积极。
〞现在恐慌指数 提高，大家都想拿一些美元在手上。〞一位公营银行交易员说。
美国指数提供商MSCI明晟称，暂不将中国A股纳入其一项指标股指。这对中国决策者来说是个很大的失望，他们已设法去满足MSCI明晟对中国改善资本市场准入情况的要求。
此外，全球市场聚焦英国将于6月23日举行的退欧公投，市场避险情绪高涨掀起波澜，包括德国10年期公债收益率上日破天荒首次跌至负值，后续仍须密切留意英国退欧公投动态。
本地时间10:08，韩元兑美元 报1,178.2，上日收在1,173.2；台股加权指数 则跌0.28%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点仍旧徘徊在价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报32.460/32.480，上日收在32.405。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.450-32.550。
最新相关报导链接：
--全球汇市：德债收益率转为负值打压欧元，聚焦美联储会议及英国公投
--《综述》美国零售销售数据直指国内需求强劲，推动通胀攀升 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选