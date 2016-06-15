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市场报道 | 2016年 6月 15日 星期三 10:20 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--6月15日至6月22日

路透6月15日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时
间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：    
 开始日期      结束日期      公布时   公司代   业绩季度及公司名称
                             间       码       
 2016年6月15                 BMO      PGR.N    May 2016 Progressive Corp 
 日                                            
 2016年6月16                 BMO      KR.N     Q1 2016 The Kroger Co 
 日                                            
 2016年6月16                 AMC      ORCL.N   Q4 2016 甲骨文(Oracle)
 日                                            
 2016年6月21                 BMO      LEN.N    Q2 2016 Lennar Corp 
 日                                            
 2016年6月21                 BMO      KMX.N    Q1 2017 Carmax Inc 
 日                                            
 2016年6月21   2016年6月27   BMO      CCL.N    Q2 2016 Carnival Corp 
 日            日                              
 2016年6月21                 20:15    FDX.N    Q4 2016 联邦快递(FedEx)
 日                                            
 2016年6月21                 AMC      ADBE.OQ  Q2 2016 Adobe Systems Inc  
 日                                            
 2016年6月22                 AMC      RHT.N    Q1 2017 红帽(Red Hat) 
 日                                            
 2016年6月22                 AMC      BBBY.OQ  Q1 2016 Bed Bath & Beyond Inc 
 日                                            
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王兴亚；审校 白云)

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