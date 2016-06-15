《美国上市公司业绩公布日程表》--6月15日至6月22日

路透6月15日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时 间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代 业绩季度及公司名称 间 码 2016年6月15 BMO PGR.N May 2016 Progressive Corp 日 2016年6月16 BMO KR.N Q1 2016 The Kroger Co 日 2016年6月16 AMC ORCL.N Q4 2016 甲骨文(Oracle) 日 2016年6月21 BMO LEN.N Q2 2016 Lennar Corp 日 2016年6月21 BMO KMX.N Q1 2017 Carmax Inc 日 2016年6月21 2016年6月27 BMO CCL.N Q2 2016 Carnival Corp 日 日 2016年6月21 20:15 FDX.N Q4 2016 联邦快递(FedEx) 日 2016年6月21 AMC ADBE.OQ Q2 2016 Adobe Systems Inc 日 2016年6月22 AMC RHT.N Q1 2017 红帽(Red Hat) 日 2016年6月22 AMC BBBY.OQ Q1 2016 Bed Bath & Beyond Inc 日 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚；审校 白云)