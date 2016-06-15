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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 17:16 BJT

《中国企业债发行日程表》--6月15日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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湖北省鄂西      5        7   6/15簿记建档   上限4.60%   AA+     6/16-6/17    华创证券
生态文化旅游圈投资  (附第5年末投资人选择权)
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安陆市建设      5        7   6/14簿记建档    *5.45%     AA-     6/15-6/17     天风证券
开发投资         (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团有限责任公司提供担保)   
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大连旅顺建设   7.7      10   6/16簿记建档  *上限6.50%   AA      6/17-6/20   恒泰长财证券
发展投资            (第7年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)
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成都地铁       10     可续期 6/16簿记建档  *上限4.80%   AAA     6/17-6/20   中信建投证券
有限责任公司            (每五年重定价/附发行人续期选择权)
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瑞昌市投资      6        7   6/16簿记建档  *上限6.10%   AA-     6/17-6/21     天风证券
有限公司        (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保提供担保)
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东至县城市     10        7   6/17簿记建档      --       AA-     6/20-6/21     东兴证券
经营投资        (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团担保)
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江苏北固       14        7   6/17簿记建档      --       AA      6/20-6/23   申万宏源证券
产业投资        (第3-7年末分别偿还20%本金/镇江城市建设产业集团担保)  
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丰县经济        8.8      7   6/20簿记建档      --       AA      6/21-6/23     东吴证券
开发区投资发展  (第3-7年末分别偿还20%本金)
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黔西南州       13.9      7   6/21簿记建档      --       AA      6/22-6/24   国泰君安证券
兴安开发投资     (第3-7年末分别偿还20%本金)
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萧县建设投资    9        7   6/21簿记建档   上限6.00%   AA-     6/22-6/24     国元证券
                 (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团)
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樟树市国有      9        7   6/21簿记建档      --       AA      6/22-6/24   国泰君安证券
资产营运         (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人土地使用权抵押担保)
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
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暂无
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率    主体评级    发行时间   主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 
        
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