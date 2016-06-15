版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 10:34 BJT

《汇市简讯》澳元/美元反弹，中国股市沪综指由跌转升

0222GMT -

* 澳元/美元升至平盘水平，中国股市沪综指由跌转升，最新上涨0.65%

* 澳元/美元早前测试0.7334，但因中国股市走跌未果

* 人民币中间价走软(自1月11日以来首次高于6.60)，亦打压澳元/美元

* 由于没有后续活动跟进，日间做空澳元者被迫回补仓位

* 英国退欧忧虑主导市场，周四将迎来澳洲就业数据和日本央行政策决定

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 白云; 审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐