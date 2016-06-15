台湾债市：10年券105/4殖利率早盘小升，美联储决议前停利卖盘出笼

路透台北6月15日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周三早盘小升。交易员表示，隔夜美债殖利率先跌后收平，台债的多单出现停利卖压，在美联储(FED)议息会议决议前先退场观望。

他们指出，虽然美联储升息的可能性仍低，不过仍旧是金融市场的变数，今日台债殖利率开高后，特定卖压出笼，令殖利率向上测试。

〞美债(殖利率)留了下引线，比较不利。〞一大型证券商交易员说。

也有交易员表示，台湾央行目前仍处于降息循环(先前已连三季降息)，市场资金理应宽松；但货币市场近期却因季节性缴税因素而吃紧，在宽松货币政策下，显得有些不可思议，这也令市场谨慎心起。

美联储周三结束二天的会议后，将会宣布利率决议，不过市场料FED本次不会升息；台湾央行则将于6月30日召开第二季全体理监事会议，目前各方对届时是否降息预期仍存分歧。

美国非农就业数据公布后几天进行的一项路透调查显示，美联储可能在9月升息，但也有可能早在7月行动。非农就业数据令一些人担心经济增长势头减弱。

美国公债收益率周二尾盘较上日尾盘水准几无变动，盘初曾徘徊在近四个月低位附近，因强劲的美国经济数据带来的影响，被对英国退出欧盟的忧虑加剧所抵销。指标10年期美国公债 收益率报1.613%，稍早跌至1.567%。

交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.765-0.790%。

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