澳新汇市：澳元与新西兰元走软，受大宗商品下跌与英国脱欧忧虑打击

英国可能退出欧盟的疑虑也令澳元承压，避险日圆涨势明显。澳元兑日圆 报78.05日圆，周二创下四年低点77.47。澳元自4月底以来已下跌8日圆。

交易商表示澳元可能续跌，因其在亚洲被视为是对冲疲软或押注走强的流动性替代对象。

“新兴市场走弱已开始对澳新货币形成下档压力，如果英国退欧公投民调人气没有骤然转变，新兴市场资产可能仍将持续疲弱，”OANDA Australia and Asia Pacific资深汇市交易员Stephen Innes表示。

新西兰元兑美元 隔夜小跌，由0.7062美元跌至0.6978，因英国可能退欧令新西兰元承压。

“汇市表现继续主要受到避险情绪以及市场对英国退欧担忧的驱动，”新西兰银行(BNZ)资深市场策略师Kymberly Martin在报告中表示。(完)

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