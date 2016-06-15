路透基点：仲利国际租赁筹得20亿元人民币贷款--TRLPC

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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路透香港6月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行(MLAB)瑞穗银行已经完成仲利国际租赁有限公司20亿元人民币(3.03亿美元)的三年期分期贷款筹组。
参加该贷款的还有另外11家银行，贷款利率为中国人民银行基准利率的100%，最高前端费为20个基点。
预计7月中将签署贷款协议。贷款所得用作一般运营资本。
仲利国际租赁是台湾上市公司中租控股的全资子公司，2005年成立于上海。为上述贷款提供担保的是其母公司中租控股。
仲利国际租赁前次光顾贷款市场是在去年11月份，当时筹得15亿元人民币三年期分期偿还贷款，贷款利率为中国人民银行基准利率的100%，有六家银行参与。(完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)
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