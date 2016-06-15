《全球汇市》德债收益率转为负值冲击欧元，聚焦英国公投和美联储会议

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1202 1.1206 -0.04 +3.15 1.0860 美元/日圆 106.26 106.10 +0.15 -11.67 120.30 欧元/日圆 119.06 118.89 +0.14 -8.75 130.47 美元/瑞郎 0.9635 0.9631 +0.04 -3.82 1.0018 英镑/美元 1.4135 1.4114 +0.15 -4.09 1.4738 美元/加元 1.2855 1.2870 -0.12 -7.11 1.3839 美元/离岸人民币 6.6056 6.6052 +0.01 +0.57 6.5680 澳元/美元 0.7371 0.7356 +0.20 +1.32 0.7275 新西兰元/美元 0.7011 0.6988 +0.33 +2.73 0.6825 澳元/日圆 78.340 78.040 +0.38 -10.59 87.620 新西兰元/日圆 74.500 74.170 +0.44 -9.12 81.980 英镑/日圆 150.24 149.72 +0.35 -15.22 177.22 澳元/新西兰元 1.0510 1.0519 -0.09 -1.44 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 高琦/张明钧/李婷仪/张若琪 审校 张荻/戴素萍/龚芳/孙茉莉/王丽鑫)