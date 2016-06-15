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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 11:24 BJT

《全球汇市》德债收益率转为负值冲击欧元，聚焦英国公投和美联储会议

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1202  1.1206  -0.04  +3.15  1.0860
    美元/日圆            106.26  106.10  +0.15 -11.67  120.30
    欧元/日圆         119.06  118.89  +0.14  -8.75  130.47
    美元/瑞郎            0.9635  0.9631  +0.04  -3.82  1.0018
    英镑/美元            1.4135  1.4114  +0.15  -4.09  1.4738
    美元/加元            1.2855  1.2870  -0.12  -7.11  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6056  6.6052  +0.01  +0.57  6.5680
    澳元/美元            0.7371  0.7356  +0.20  +1.32  0.7275
    新西兰元/美元        0.7011  0.6988  +0.33  +2.73  0.6825
    澳元/日圆         78.340  78.040  +0.38 -10.59  87.620
    新西兰元/日圆     74.500  74.170  +0.44  -9.12  81.980
    英镑/日圆         150.24  149.72  +0.35 -15.22  177.22
    澳元/新西兰元     1.0510  1.0519  -0.09  -1.44  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 高琦/张明钧/李婷仪/张若琪 审校 张荻/戴素萍/龚芳/孙茉莉/王丽鑫)

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