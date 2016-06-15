日本股市：空头回补促日经指数上涨，央行会议和英国公投令市场谨慎

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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出口股在近来大跌后因空头回补而反弹。丰田汽车 上涨1.1%，自逾两个月低位回升；本田汽车 上涨0.6%，此前跌至2012年12月以来最低水准。
近来受挫的金融股亦获得一些喘息，三菱日联金融集团(MUFG)上涨0.8%，瑞穗金融集团 则涨0.6%。
然整体来说，交易商认为短期不会有太大的上涨空间，因其等候美联储今日稍晚两日会议的结果；同时日本央行周四亦将结束利率会议，外界预期料将按兵不动。
英国退欧疑虑已造成日经波动率指数 上涨至逾三个月高位34.53。
东证股价指数 涨0.85%至1,282.69点，JPX-日经400指数 涨0.86%至11,558.10点。(完)
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