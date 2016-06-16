台湾已公布经济指标--2016/6/16

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 5月 -9.6% -6.5% 7/8 -- 商品进口(y/y) 5月 -3.4% -9.6% 7/8 -- 外销订单(y/y) 4月 -11.1% -4.7% 6/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 207.2 201.2 R 8/19 -- 国际收支(亿美元) 第一季 38.5 13.4 8/19 -- M2货币总计数(y/y) 4月 +4.65% +4.81% 6/24 -- 季调失业率 4月 3.97% 3.92% 6/22 -- 工业生产指数(y/y) 4月 -4.06% -2.92% r 6/23 -- 外汇存底(亿美元) 5月底 4,334.32 4,331.84 7/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +1.24% +1.87% r 7/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 -0.68% -0.89% R -- -- 统计值 (Q1统计值 (Q4统计值) ) *重贴现率(%) 3月24日 1.500% 1.625% 6/30 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62