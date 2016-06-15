中国债市动态：现券和期货走弱，股市大涨及汇率中间价大跌打击市场情绪

路透北京6月15日 - 中国银行间债市周三早盘现券和国债期货均走弱。交易员称，中国股市大幅上涨以及人民币中间价大跌导致现券市场情绪明显弱于之前两天，经济前景仍存不确定性之际，现券短期料维持震荡。

“早上（收益率）下来点后来又反弹了，感觉有点受到股市大涨的影响吧，而且早盘（人民币兑美元）中间价破6.6了。市场情绪也一般，没前两天好。”上海一银行交易员称。

华南一银行交易员亦提到，收益率整体和昨天尾盘差不多，不过卖盘增多，“感觉（市场）还是比较脆弱，最近如果5bp（基点）左右的浮盈，交易性机构就选择落袋为安了。”

人民币兑美元中间价 周三大跌逾200点至6.6001元，创近五年半新低。 中国股市今日低开后大幅上涨，截至早盘收盘，上证综指 涨1.53%，而涨幅较大的创业板指数 大涨3.6%。

美国指数提供商MSCI明晟周二称，暂不将中国A股纳入全球新兴市场指标股指。

上述华南交易员称，如果没有持续的利好刺激，大多情况下收益率会开始反弹，然后重新进入窄幅震荡行情。

一级市场方面，中国财政部上午招标的七年期固息国债，中标利率2.95%，接近此前2.96%的预测均值；边际中标利率为2.97%，投标倍数3.53倍。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.2970%/3.2935%，上日尾盘报3.2970%/3.2902%；剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在2.97%/2.9625%，上日尾盘为2.9625%/2.95%。