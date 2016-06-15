中国汇市：人民币盘初跌破6.6后缩减贬幅，风险事件集中维稳意图明显

* 人民币早盘开盘跌破6.6触及五年半低点

* 中间价大幅调低逾200点创五年半新低

* A股未纳入MSCI打击了市场信心

* 美联储议息召开，市场预测6月加息概率低

* 英国脱欧仍为短期最大风险事件

路透北京6月15日 - 中国人民币兑美元即期 周三盘初跌破6.6，创五年半新低后渐缩减贬幅。中间价大幅调低逾200点亦创五年半新低。交易员称，人民币开盘随中间价大跌，后有大行结汇盘涌现，汇价恢复到6.6以内。CNH亦先跌后略涨，有疑似干预迹象。

交易员称，今日中间价6.6001的位置很微妙，今晨A股未纳入MSCI致离岸人民币大跌，以及隔夜美指走升都有影响，中间价的过滤机制应该发挥了作用。风险事件尚未过去后市不好判断，央行的态度很关键。

人民币兑美元即期早盘最低探至6.6047元。此前盘中低点为2011年1月31日的6.6193。

“中间价这个位置开的非常微妙，反映了隔夜美指、收盘价和MSCI的影响。”一股份行交易员指出，“开盘破了6.6，可以看到大行的结汇盘和外资行的美元止盈盘，市场也有自发性回撤，估计6.6以上也不敢买。”

亦有股份行交易员指出，境外对A股未纳入MSCI事件反应过于激烈，央行今日稳定市场情绪、维护金融市场稳定的意图很明显。

美国指数提供商MSCI明晟周二称，暂不将中国A股纳入其一项指标股指。这对中国决策者来说是个很大的失望，他们已设法去满足MSCI明晟对中国改善资本市场准入情况的要求。 中国证监会周三迅速回应称，此次MSCI明晟延迟纳入的决定，不会影响中国资本市场改革开放的进程和市场化、法治化的方向。

北京时间12:21，人民币兑美元 即期报6.5945元,上日收报6.5905元，夜盘终报6.5966元。今日人民币兑美元中间价 报6.6001元，上日中间价为6.5791元。人民币兑美元即期成交额 为111.69亿美元，上日半日为114.32亿美元。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI为95.89，较上日跌0.07%，续创纪录新低；SDR篮子指数微升至95.67，BIS篮子指数则微跌至97.18。

全球汇市方面，欧元兑美元周三在亚洲盘整理跌幅，受累于指标德债收益率(殖利率)首次转为负值；市场准备迎接美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策决定，而英国退欧公投担忧愈发升温。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.744元, 上日尾盘为6.751元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.606元, 上一交易日尾盘报6.6065元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5961；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。