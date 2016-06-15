中国汇市：人民币盘初跌破6.6后缩减贬幅，风险事件集中维稳意图明显

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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* 人民币早盘开盘跌破6.6触及五年半低点
* 中间价大幅调低逾200点创五年半新低
* A股未纳入MSCI打击了市场信心
* 美联储议息召开，市场预测6月加息概率低
* 英国脱欧仍为短期最大风险事件
路透北京6月15日 - 中国人民币兑美元即期 周三盘初跌破6.6，创五年半新低后渐缩减贬幅。中间价大幅调低逾200点亦创五年半新低。交易员称，人民币开盘随中间价大跌，后有大行结汇盘涌现，汇价恢复到6.6以内。CNH亦先跌后略涨，有疑似干预迹象。
交易员称，今日中间价6.6001的位置很微妙，今晨A股未纳入MSCI致离岸人民币大跌，以及隔夜美指走升都有影响，中间价的过滤机制应该发挥了作用。风险事件尚未过去后市不好判断，央行的态度很关键。
人民币兑美元即期早盘最低探至6.6047元。此前盘中低点为2011年1月31日的6.6193。
“中间价这个位置开的非常微妙，反映了隔夜美指、收盘价和MSCI的影响。”一股份行交易员指出，“开盘破了6.6，可以看到大行的结汇盘和外资行的美元止盈盘，市场也有自发性回撤，估计6.6以上也不敢买。”
亦有股份行交易员指出，境外对A股未纳入MSCI事件反应过于激烈，央行今日稳定市场情绪、维护金融市场稳定的意图很明显。
美国指数提供商MSCI明晟周二称，暂不将中国A股纳入其一项指标股指。这对中国决策者来说是个很大的失望，他们已设法去满足MSCI明晟对中国改善资本市场准入情况的要求。 中国证监会周三迅速回应称，此次MSCI明晟延迟纳入的决定，不会影响中国资本市场改革开放的进程和市场化、法治化的方向。
北京时间12:21，人民币兑美元 即期报6.5945元,上日收报6.5905元，夜盘终报6.5966元。今日人民币兑美元中间价 报6.6001元，上日中间价为6.5791元。人民币兑美元即期成交额 为111.69亿美元，上日半日为114.32亿美元。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI为95.89，较上日跌0.07%，续创纪录新低；SDR篮子指数微升至95.67，BIS篮子指数则微跌至97.18。
全球汇市方面，欧元兑美元周三在亚洲盘整理跌幅，受累于指标德债收益率(殖利率)首次转为负值；市场准备迎接美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策决定，而英国退欧公投担忧愈发升温。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.744元, 上日尾盘为6.751元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.606元, 上一交易日尾盘报6.6065元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5961；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
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