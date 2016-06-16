台湾经济指标预测--6月16日至8月19日

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 6月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/20 1600 外销订单 5月 -- -11.1% 年变动率 6/22 0830 季调失业率 5月 -- 3.97% 6/23 1600 工业生产指数 5月 -- -4.06% 6/24 1620 M2年增率 5月 -- +4.65% * 6月27日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/30 1700(预) 重贴现率 第二季 -- 1.500% * 7月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/5 1620 外汇存底 6月 -- 4,334.32亿美元 7/5 0830 消费者物价指 6月 -- +1.24% 数(CPI) 7/8 1600 出口 6月 -- -9.6% * 8月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差207.2亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第二季 -- -0.68% (统计值) (第一季统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62