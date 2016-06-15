《汇市简讯》英镑/美元受逢低承接支撑反弹，但仍趋向走低

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0444GMT： * 英镑/美元此前因ComRes民调显示英国留欧阵营支持率下滑而走跌 * 随后日圆交叉汇率获得全线逢低买盘，扶助英镑反弹，英镑/日圆 上涨0.3% * 动能指标、5日/10日/20日移动均线走低 * 下档初步目标在2016年涨势的76.4%回档位1.4059 * 稍早低点1.4094和纽约盘午后高点1.4162分别为支撑位和阻力位 * 图表：reut.rs/1UiTeBa (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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