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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 13:00 BJT

《汇市简讯》英镑/美元受逢低承接支撑反弹，但仍趋向走低

0444GMT：
    
    *  英镑/美元此前因ComRes民调显示英国留欧阵营支持率下滑而走跌
    *  随后日圆交叉汇率获得全线逢低买盘，扶助英镑反弹，英镑/日圆
上涨0.3%
    *  动能指标、5日/10日/20日移动均线走低
    *  下档初步目标在2016年涨势的76.4%回档位1.4059
    *  稍早低点1.4094和纽约盘午后高点1.4162分别为支撑位和阻力位
    *  图表：reut.rs/1UiTeBa (完)
  
 (编译 徐文焰；审校 张荻)

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