《汇市简讯》新西兰元/美元反弹，市场冒险意愿改善

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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* 新西兰元收复一些失地，亚洲早盘低见0.6963，最新约报0.7023/25
* 中国股市沪综指的跌势让人心有余悸，此前MSCI明晟暂不纳入A股打击市场冒险意愿
* 之后中国股市反弹上扬1.5%，提振新西兰股市NZX50股指走高0.75%，推动新西兰元反弹
* 国际复兴开发银行(IBRD)发行8.75亿以新西兰元计价的外国债券
* 规模追平有史以来最大的一笔发债规模，因高收益/低风险的新西兰元有吸引力(完)
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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