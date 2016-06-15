《汇市简讯》新西兰元/美元反弹，市场冒险意愿改善

* 中国股市沪综指的跌势让人心有余悸，此前MSCI明晟暂不纳入A股打击市场冒险意愿

* 国际复兴开发银行(IBRD)发行8.75亿以新西兰元计价的外国债券

* 规模追平有史以来最大的一笔发债规模，因高收益/低风险的新西兰元有吸引力(完)