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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 13:02 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元反弹，市场冒险意愿改善

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* 新西兰元收复一些失地，亚洲早盘低见0.6963，最新约报0.7023/25

* 中国股市沪综指的跌势让人心有余悸，此前MSCI明晟暂不纳入A股打击市场冒险意愿

* 之后中国股市反弹上扬1.5%，提振新西兰股市NZX50股指走高0.75%，推动新西兰元反弹

* 国际复兴开发银行(IBRD)发行8.75亿以新西兰元计价的外国债券

* 规模追平有史以来最大的一笔发债规模，因高收益/低风险的新西兰元有吸引力(完)

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