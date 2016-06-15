《路透晚报》--6月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：去年底中国债务总额168.48万亿，全社会杠杆率249%--社科院

中国债务率一直是全球关注的焦点。中国社科院国家金融与发展实验室 研究报告称，截至2015年底，中国债务总额168.48万亿元人民币，全社会杠杆率249%。

--中国经济：商务部称5月后消费市场料继续保持平稳增长态势--新华

中国商务部市场运行司负责人称，预计5月后消费市场将继续保持平稳增长态势，消费作为国民经济第一驱动力的地位将进一步稳固。

--中国房地产：更应担心房价下跌，切忌去库存用上所有措施--湖北副省长

中国湖北省副省长曹广晶撰文称，房价暴涨暴跌都是极其有害的，现在更应担心房地产价格下跌，泡沫一旦破裂则会引发金融危机，政府调控必须坚持因城施策，切忌一说去库存就把所有的措施都加上去。

【金融】

--中国数据：5月末M2同比增11.8%，当月新增贷款9,855亿元--央行

中国人民银行公布数据显示，5月末广义货币供应量(M2)同比增长11.8%，增速创11个月来的新低，亦低于路透调查中值12.5%；5月新增人民币贷款9,855亿元，高于7,500亿元的 路透调查中值。

--中国数据：5月社融规模增量6,599亿元，比上年同期减少5,798亿--央行

中国人民银行公布，5月社会融资规模增量为6,599亿元人民币，比去年同期减少5,798亿元；当月对实体经济发放的人民币贷款增加9,374亿元，同比多增864亿元。

--《市场热谈》MPA二次大考临近，中国央行与银行加强沟通助抚平波动

中国存款类金融机构将在本月底迎来央行季末宏观审慎评估体系（MPA）的考核，银行能否淡定应对二次大考引市场关注。在经历3月末资金异常波动的情形后，不论是央行各地方分支机构还是各类商业银行，对MPA各项指标的适应性均增强，且双方的沟通明显改善。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行650亿元七天期逆回购，单日净投放100亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行650亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净投放100亿元。

--新债招标：中国七年期国债中标利率2.95%，接近预期--业内人士

业内人士透露，上午招标发行的七年期固息国债中标利率2.95%，接近此前2.96%的预测均值； 边际中标利率为2.97%，投标倍数3.53倍。

--中国债市动态：现券和期货走弱，股市大涨及汇率中间价大跌打击市场情绪

中国银行间债市早盘现券和国债期货均走弱。交易员称，中国股市大幅上涨以及人民币中间价大跌导致现券市场情绪明显弱于之前两天，经济前景仍存不确定性之际，现券短期料维持震荡。

--中国货币市场：资金面平稳回购利率变化不大，季末MPA考核压力仍不明显

中国银行间市场资金面继续稳中偏松，回购利率波动不大。交易员称，虽然即将步入6月后半月，但短期来看年中季度性压力及商业银行MPA(宏观审慎评估体系)考核带来的波动仍不明显，在央行公开市场平稳操作下，市场预期亦偏乐观。

--《中国新债预测》国开行10及20年增发债收益率预测均值3.27%和3.91%

中国国家开发银行周四将增发10年及20年期固息债。路透调查显示，现券继上日收益率小幅走跌后，今日走势较为震荡，虽然金融数据公布在即，不过预期走低或已经有所反应，短期仍看不到更大续跌动力，预计明日两期国开债需求或较为平稳，预测均值落在3.27%和3.91%。

【外汇】

--中国央行：外储规模处适度区间，经营面临全球低利率高资产价格挑战

中国央行行长助理殷勇日前表示，中国外汇储备规模总体处于适度区间，外汇储备经营面临全球低利率、高资产价格的市场环境挑战。

--中国汇市：人民币盘初跌破6.6后缩减贬幅，风险事件集中维稳意图明显

中国人民币兑美元即期盘初跌破6.6，创五年半新低后渐缩减贬幅。中间价大幅调低逾200点亦创五年半新低。交易员称，人民币开盘随中间价大跌，后有大行结汇盘涌现，汇价恢复到6.6以内。CNH亦先跌后略涨，有疑似干预迹象。

--中国外汇：5月末外币贷款余额降至30个月新低，外币存款结束四连升--央行

中国央行公布数据显示，5月末外币贷款余额下降至30个月新低，当月同比降幅继续走阔至15.2%，上月降幅为13.2%，同期外币存款余额结束四连升，当月同比降幅则收窄至0.7%，上月降幅为1.5%。

--中国汇市：CFETS人民币汇率指数今日续跌，再创纪录新低--路透测算

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数为95.89，较上日跌0.07%，续创纪录新低；SDR篮子指数微升至95.67，BIS篮子指数则微跌至97.18。

--人民币衍生品：美元偏松掉期曲线全面上行，风险事件集中期权波动率走升

中国境内美元/人民币掉期曲线全面上行，由短端大幅上行带动，一年期掉期已突破800点。交易员称，短端掉期曲线大幅上涨，且美元流动性较为宽松，各期限的美元掉期均在重新定价。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指低开高走收升1.6%，MSCI暂不纳入A股消息负面影响有限

中国股市沪综指低开高走收升1.6%，成交量有所放大。分析师表示，因MSCI明晟公司宣布暂不将A股纳入MSCI新兴市场指数，令今日大盘低开近1%，其后在逢低买盘推升下一路攀升，午后走势逐渐平稳，但短期仍有诸多不确定性事件，料后市波动仍较大。

--《专题新闻快速浏览》--MSCI明晟暂不将中国A股纳入全球新兴市场指标股指

美国指数提供商MSCI明晟称，暂不将中国A股纳入全球新兴市场指标股指。此令中国决策官员大失所望，他们已设法满足MSCI明晟对中国改善资本市场准入情况的要求。MSCI明晟称，推迟纳入中国A股，是为了有更多时间去评估合格境外机构投资者制度(QFII)配额分配和资本流动政策调整的效果，以及新的交易暂停政策的效果。

--中国基金：QFII A股基金5月平均业绩跌0.59%，逊于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年5月的平均业绩小跌0.59%，逊于国内股票型基金；前五月的平均业绩累计下跌14.33%，表现略优于国内股票型基金。

--中国农业：预计今年大豆进口小幅增加--粮油信息中心官员

中国国家粮油信息中心(CNGOIC)处长李喜贵称，中国2016/17年料进口8,500万吨大豆，高于前作物季，不过库存充足应限制进口增幅。中国是全球最大的大豆购买国。

--《独家新闻》委内瑞拉希望在与中国的石油换贷款协议中获得宽限期--消息

了解提议的消息人士告诉路透，委内瑞拉正与中国进行商讨，希望为其石油换贷款协议获得宽限期，这将在经济危机期间改善委内瑞拉的偿债能力。

--企业并购：美的集团希望持有库卡的股权不超过49%--德国消息

德国执政联盟的消息人士表示，中国美的集团希望在德国工业机器人制造商库卡集团(Kuka)的持股比例不超过49%，并购后超过这个门槛的股份将再度卖出。 (完) (整理 曾祥进; 审校 林高丽)