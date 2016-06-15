台湾股市：连二日小幅收升，因中国A股未纳入MSCI指数台股利空淡化

路透台北6月15日 - 台湾股市周三连两日小幅收升。分析师表示，因MSCI明晟公司暂不将中国A股纳入MSCI新兴市场指数，台股利空淡化，早盘指数在回测后即止跌反弹，加上今天台期指结算，外资在期货市场净多单逾五万口，让台股获支撑。

台湾加权股价指数 收涨0.35%，至8,606.37点；今日成交初值 为715.56亿台币，上交易日修正后为638.51亿。

〞今天量价都呈现反弹走势，后续就看外资在期货市场的多单能否维持在高档。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。

他表示，随着今天指数攻克10日均线8,604点，后续成交量若能持续放大，且扩增至月均量730亿台币水准，指数应有望进一步攻高。

简伯仪认为，短线台股观察重点除在外资动向外，还有明天的日本央行利率决策会议，日银倘若持续采宽松政策，对台股应具正面效果；明日指数区间料在8,500-8,650点间。

美国指数提供商MSCI明晟 周二称，暂不将中国A股纳入其一项指标股指。

亚洲股市周三小幅走软，但已从近三周低位回升。市场在消化美国指数提供商MSCI明晟暂不将中国A股纳入其一项指标股指的决定，而且英国退欧担忧导致投资者涌向美债及日圆等避险资产。