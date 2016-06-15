《汇市简讯》欧洲盘初：尽管MSCI暂不纳入A股，但风险交易仍有改善

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0545GMT * 美元兑日圆涨0.06%，英镑兑美元升0.18%，澳元兑美元上扬0.15% ，新西兰元兑美元涨0.4% * 美元兑人民币跌0.05%，美元兑离岸人民币持平，美元兑韩元升0.0 9%，美元兑印尼卢比涨0.19% * 日股日经指数升0.63%，沪综指涨1.37%，MSCI明晟亚太地区(除日 本)指数跌0.01%，美国原油期货下挫1.42%，美国公债收益率报1.62% * MSCI明晟暂不将中国A股纳入全球新兴市场指标股指 * 就业增长放缓与英退疑虑，或促使美联储维持利率不变 (完) (编译 于春红; 审校 张若琪)
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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