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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 14:00 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：尽管MSCI暂不纳入A股，但风险交易仍有改善

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    * 美元兑日圆涨0.06%，英镑兑美元升0.18%，澳元兑美元上扬0.15%
，新西兰元兑美元涨0.4%
    * 美元兑人民币跌0.05%，美元兑离岸人民币持平，美元兑韩元升0.0
9%，美元兑印尼卢比涨0.19%
    * 日股日经指数升0.63%，沪综指涨1.37%，MSCI明晟亚太地区(除日
本)指数跌0.01%，美国原油期货下挫1.42%，美国公债收益率报1.62%
    * MSCI明晟暂不将中国A股纳入全球新兴市场指标股指 
 
    * 就业增长放缓与英退疑虑，或促使美联储维持利率不变 
    (完)
    
      

 (编译 于春红; 审校 张若琪)

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