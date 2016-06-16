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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 08:02 BJT

****主要国家经济指标预测--6月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值      前值  
      
    6月16日(四)         
    0130 澳洲新车销售                              5月            --       +2.2%
    0130 澳洲就业人数(万人)                        5月       增加1.50   增加1.08
             全职就业人数(万人)                                   --    减少0.93
             就业参与率                                         64.9%      64.8%
             失业率                                              5.7%       5.7%
    --  日本央行利率决议                           --          负0.1%     负0.1%
        日本央行基础货币目标(万亿日圆)             --           80.00      80.00
    0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间             第二季           --  负1.25%-负0.25%
    0830 英国零售销售(较前月)                       5月         +0.2%      +1.3%
                     (较上年同期)                               +3.9%      +4.3%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         +0.3%      +1.5%
                               (较上年同期)                     +3.8%      +4.2%
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值         +0.3%       持平
                                       (较上年同期)             -0.1%      -0.1%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                       +0.2%       持平
                                 (较上年同期)                   +0.8%      +0.7%
    1100 英国央行利率决定                           6月         0.50%      0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                             --       3,750
                 货币政策委员会(MPC)投票结果        6月         0-9-0      0-9-0
                                                                (升息-不变-降息)
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月        +0.3%      +0.4%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +1.1%      +1.1%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%      +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.2%      +2.1%
             每周平均实质所得(较前月)                             --       +0.2%
    1230 美国经常帐收支(亿美元)                    第一季   赤字1,250  赤字1,253
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           6月11日当周      27.0       26.4
                 四周均值(万人)                                   --       26.95
                 续请失业金人数(万人)            6月4日当周     212.0      209.5
    1230 美国费城联邦储备银行制造业指数              6月          0.0      负1.8
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数        6月           59         58
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                 5月          --       +0.3%
    2230 新西兰制造业表现指数(PMI)                  5月           --        56.5
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值     预估值
    
    6月15日(三)  
    0030 澳洲消费者信心指数                        6月           -1.0%      --       
    0300 新西兰公债海外持有比例                    5月           65.2%      --       
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   5月终值          +0.5%    +0.3%      
                                 (较上年同期)                    +0.1%     持平      
    0830 英国请领失业金人数(千人)                   5月        减少0.4     持平    
             按ILO标准计算的失业率            截至4月的三个月     5.0%     5.1%       
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)              +2.0%    +1.7%      
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)            +2.3%    +2.1%      
    0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)       4月            275      --     
    1100 美国抵押贷款市场指数                       前周         507.7      --   
             抵押贷款再融资指数                                2,055.4      -- 
    1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数              6月        正6.01   负4.00     
    1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 5月         -0.1%    -0.1%       
                                        (较前月)                 +0.4%    +0.3%      
            扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                      +1.2%    +1.0%      
                               (较前月)                          +0.3%    +0.1%      
            扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)                +0.8%      --       
                                      (较前月)                   -0.1%      --       
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                    4月         +1.0%    +0.6%      
    1315 美国工业生产(较前月)                        5月         -0.4%    -0.2%     
             产能利用率                                          74.9%    75.2%      
             制造业产出(较前月)                                  -0.4%     持平      
    1800 美联储联邦基金利率                                0.25%-0.50%  0.25%-0.50%  
    2000 美国整体净资本流动(亿美元)                  4月       流入804      --    
             外国购买美国公债(亿美元)                          卖超746      --    
    2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)          第一季         +0.7%    +0.5%      
                                (较上年同期)                     +2.8%    +2.6% (完)   
   
              
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李春喜/杜明霞; 审校 张明钧)

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