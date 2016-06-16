主要国家经济指标预测--6月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月16日(四) 0130 澳洲新车销售 5月 -- +2.2% 0130 澳洲就业人数(万人) 5月 增加1.50 增加1.08 全职就业人数(万人) -- 减少0.93 就业参与率 64.9% 64.8% 失业率 5.7% 5.7% -- 日本央行利率决议 -- 负0.1% 负0.1% 日本央行基础货币目标(万亿日圆) -- 80.00 80.00 0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第二季 -- 负1.25%-负0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 5月 +0.2% +1.3% (较上年同期) +3.9% +4.3% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.3% +1.5% (较上年同期) +3.8% +4.2% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.3% 持平 (较上年同期) -0.1% -0.1% 扣除食品和能源HICP(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) +0.8% +0.7% 1100 英国央行利率决定 6月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 6月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.3% +0.4% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.1% +1.1% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.1% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.2% 1230 美国经常帐收支(亿美元) 第一季 赤字1,250 赤字1,253 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月11日当周 27.0 26.4 四周均值(万人) -- 26.95 续请失业金人数(万人) 6月4日当周 212.0 209.5 1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 0.0 负1.8 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 59 58 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.3% 2230 新西兰制造业表现指数(PMI) 5月 -- 56.5 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月15日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 6月 -1.0% -- 0300 新西兰公债海外持有比例 5月 65.2% -- 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.5% +0.3% (较上年同期) +0.1% 持平 0830 英国请领失业金人数(千人) 5月 减少0.4 持平 按ILO标准计算的失业率 截至4月的三个月 5.0% 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.0% +1.7% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.1% 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 4月 275 -- 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 507.7 -- 抵押贷款再融资指数 2,055.4 -- 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 正6.01 负4.00 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 5月 -0.1% -0.1% (较前月) +0.4% +0.3% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +1.2% +1.0% (较前月) +0.3% +0.1% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) +0.8% -- (较前月) -0.1% -- 1230 加拿大制造业销售(较前月) 4月 +1.0% +0.6% 1315 美国工业生产(较前月) 5月 -0.4% -0.2% 产能利用率 74.9% 75.2% 制造业产出(较前月) -0.4% 持平 1800 美联储联邦基金利率 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 2000 美国整体净资本流动(亿美元) 4月 流入804 -- 外国购买美国公债(亿美元) 卖超746 -- 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.8% +2.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜/杜明霞; 审校 张明钧)