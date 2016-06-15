香港个股：利标品牌组建全球品牌管理合营，拓展美国市场业务

路透香港6月15日 - 从事品牌管理业务的利标品牌 周三称，计划与美国娱乐及体育人才中介机构CAA Brand Management合并授权品牌业务，将业务重心扩至美国市场。

利标在联交所的声明称，该公司与CAA将成立CAA-GBG，并分别持股72.7%及27.3%，但利标毋须就成立CAA-GBG支付任何现金代价，而本次注入的品牌管理业务资产于去年末价值约5,550万美元，去年度经调整EBITDA为1,960万美元。

至于注入CAA-GBG的CAA授权品牌业务资产价值为零，该业务于截至2015年9月底止12个月的经调整EBITDA约730万美元。

利标表示，此项交易不会为公司带来任何收益或亏损，而合营企业将两项在地理位置上互补的业务合并，CAA授权品牌业务以美国市场为重心，而利标则拥有较广阔的国际业务版图。

“CAA-GBG将可借助本集团的全球营运及采购网络，并透过其合并业务产生间接成本效益。”利标说。

CAA为总部位于洛杉矶的全方位娱乐及体育人才中介机构，其授权品牌业务设有强大的创作部门，为客户制订风格指引、零售理念及品牌解决方案，并透过授权品牌协议赚取佣金。

CAA母公司Creative Artists Agency, LLC将透过其本身及联属公司为CAA-GBG提供日常业务过程中可能需要之支援服务，为期三年。

利标由利丰 主要股东冯国纶及家族成员拥有逾三成股份。香港时间14:44，利标持平于0.68港元。（完）

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