人民币衍生品：美元偏松掉期曲线全面上行，风险事件集中期权波动率走升

路透北京6月15日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 全面上行，由短端大幅上行带动，一年期掉期 已突破800点。交易员称，短端掉期曲线大幅上涨，且美元流动性较为宽松，各期限的美元掉期均在重新定价。

他们并表示，时隔一月一年期掉期曲线再上800点，容易激发买盘热情。而之前远期购汇较多，长端美元空头亦在此时止损，进一步推升长端掉期点。同时，随着近期美联储议息、英国脱欧以及A股暂缓纳入MSCI等风险事件集中发酵，中国境内美元/人民币期权隐含波动率亦上行。

“ON、TN（隔夜、一天）上来后把大家的三观都毁了，以前大家都觉得短端上不了2，现在短端上了整条曲线就要重新定价了。”一股份行交易员称，“原来短端低于2其实是低于利率平价的，现在才正常了。”

北京时间14:30，境内美元/人民币隔夜掉期 报2.5点，一日期掉期 报2.4点。

一周期掉期 报14点，一个月期 报70点，一年期 报845点，较上周三分别上涨84.21%、79.49%、和23%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.350/4.750，六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为3.950/4.550，较上周三均明显上升，但仍在年内低点附近。

中国银行间市场周三资金面继续稳中偏松，回购利率波动不大。交易员称，虽然即将步入6月后半月，但短期来看年中季度性压力及商业银行MPA(宏观审慎评估体系)考核带来的波动仍不明显，在央行公开市场平稳操作下，市场预期亦偏乐观。 `