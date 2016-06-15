国际油市：美国原油跌至三周低点，因美国库存上升及英国脱欧疑虑

美国石油协会(API)数据显示，6月10日当周，美国原油库存增长120万桶，至5.367亿桶，分析师预期为减少230万桶。

但英国即将来临的公投对从外汇到债券等各个市场都产生了影响，在最新民调显示“脱欧”阵营占据上风之后，周二德国公债收益率首次跌破零。

“目前的整体市况是，油价走势主要受英国退欧公投担忧相关的避险操作影响，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner称。

英国颇具影响的太阳报也站出来支持脱欧。

如果英国投票退出欧盟，投资者担心欧盟可能滑入衰退，并影响到石油需求。

国际能源署(IEA)周二表示，在一系列生产意外中断事件后，2016年下半年原油供应和需求将趋于平衡，但明年上半年油市料回到过剩状态。

熟悉伊朗原油出口计划的消息人士表示，伊朗6月原油出口有望触及近四年半高位，因对欧洲的出口恢复至接近制裁前水准。 (完)

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